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通訊局就《香港唱好演唱會》向無綫發出勸諭

即市財經 05:55 2020/07/22

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TVB在電視節目《香港唱好演唱會》中指，透過節目，無償提供優惠資訊給觀眾，祈盼大家開心生活，積極度過這個艱難時刻。通訊局就投訴決定向無綫發出勸諭。

通訊局決定就電視廣播（00511，TVB）電視節目《香港唱好演唱會》的投訴，向無綫發出勸諭，通訊局指，有關無綫沒有遵守「不得直接推銷或建議使用的規定」的投訴成立，無綫違反了《電視廣告守則》第9章第2A（a）段的規定。經考慮個案的具體事實及有關投訴的情況，以及其他相關因素（包括已放寬的規管制度實施不足兩年，以及有關制度實施至今，除了兩宗輕微違規的記錄外，無綫大致遵守相關規定），通訊局決定向無綫發出勸諭，敦促嚴格遵守《電視廣告守則》的相關規定。

TVB在節目中指，透過節目，無償提供優惠資訊給觀眾，祈盼大家開心生活，積極度過這個艱難時刻。

通訊局指，接獲16宗有關電視節目《香港唱好演唱會》的公眾投訴，指節目中詳細介紹的食肆、酒店、商舖、產品／服務等優惠，等同廣告材料，及直接推銷或建議使用有關產品／服務；以及節目中過分展示或強調，或不斷稱讚被識別為該節目的產品贊助商，包括某龜苓膏品牌、某餅家及某網上購物平台。就該節目的內容及類別而言，有關表達手法不自然及令人覺得突兀，屬直接推銷或建議使用該等產品／服務。

通訊局指，無綫在陳述中表示，沒有因播出該等優惠而獲得任何廣告商或贊助商的報酬，但通訊局認為，該等材料顯然旨在宣傳有關的產品／服務，及有直接的推銷效果，因此屬廣告或廣告材料。不過，在已放寬的規管制度下，娛樂及綜藝節目可包含間接宣傳。再者，該等優惠的廣告材料在節目中的表達手法能夠讓觀眾清楚分辨。在這方面，無綫遵守了《電視節目守則》及《電視廣告守則》的相關規定。

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