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【美股收市】疫情惡化納指破頂後回軟  道指升幅縮至159點

即市財經 04:13 2020/07/22

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新冠肺炎疫苗研發進展良好，市場對白宮的新一輪紓困刺激政策持樂觀情緒，帶動美股納指曾創新高，道指最多升344點；不過，疫情惡化加上中美關係緊張，道指升幅顯著收窄，納指破頂後倒跌收場。
道指收報26840點，升159點；標指收報3257點 升5點；納指收報10680點，跌86點。

港股ADR受壓，按比例計報25407點，跌228點；騰訊(00700)ADR較港收市跌9.9元。

可口可樂盈利跌31.8%，需求前景仍樂觀，股價漲2.32%。銀行股反彈，花旗彈3.2%，美銀升3.6%。

路透引述美國聯邦航空管理局(FAA)官員稱，計劃在短期內草擬涉及波音737 MAX型號飛機的建議指令，但預期10月前都不會批准這款商用飛機復飛。波音股價上漲2.4%。

可口可樂（美：KO）第二季收入72億美元，每股盈利0.42美元，好過市場預期的0.4美元。可口可樂表示，產品全球銷量持續改善，繼4月銷量按年下跌25%後，6月份跌幅收窄至10%；7月初至今銷量跌幅僅為中單位數百分比。可口可樂股價升逾2%。

與此同時，美股氣氛仍受到疫情惡化抑制，新冠病毒死亡人數連續第二周上升。全國的確診數字已連續第7周上升，其中亞利桑那州的增長率高達24%。

疫情持續惡化，刺激避險需求上漲，美元受壓，金價創近9年新高。

紐約8月期金收報1843.9美元，升1.5%，創自2011年9月以來收市新高；現貨金報1839美元，升1.2%。金價距2011年9月的歷史高點大約100美元。

白銀追落後，9月期銀收市升6.8%，報21.557美元，花旗預測未來6至12個月可望見25美元，最樂觀可見30美元。

相關文章:

https://inews.hket.com/article/2701260

 

疫情 美股 中美關係 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 亞利桑那 白宮 美國聯邦航空管理局 新冠肺炎疫情

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