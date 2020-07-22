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【美股尾市】金銀價與道指齊漲 納指反覆靠穩

即市財經 02:38 2020/07/22

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市場對白宮的新一輪紓困刺激政策持樂觀情緒，帶動美股道指升260點 ; 與此同時，疫情持續，刺激避險需求上漲，金銀價續漲。

紐約8月期金收報1843.9美元，升1.5%，創自2011年9月以來收市新高；現貨金報1839美元，升1.2%。金價距2011年9月的歷史高點，大約100美元。白銀追落後，最新報21.4美元，漲6%。

金價與道指齊漲，納指反覆靠穩。截至本港時間2時35分，道指報26941點，升260點或1%；標普500指數報3271點，升20點或0.6%；納指報10757點，跌9點或0.1%。

零售商沃爾瑪向美國僱員再度發放特別花紅，本輪金額為4.28億美元(33.4億港元)，以感謝員工在新冠肺炎大流行期間，為集團作出的貢獻。沃爾瑪股價升近1%。

美國新一輪抗疫紓困方案討論取得進展。參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱方案最快可在本周公布。在新一輪刺激經濟計劃中，共和黨支持直接向民眾派錢、以及向薪酬保障計劃(PPP)撥款。

麥康奈爾周二出席參議院全體會議時稱，部分地區的確診人數持續扳升之際，需要新一輪經濟刺激計劃支持。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示，有關下一份經濟刺激計劃的製定取得了很大進展，希望在7月底前通過。

相關文章︰

【金銀價格】金價升近9年高、銀價觸及4年高　中國白銀急升15%

 

 

美股 疫情 麥康奈爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 金價 白宮 美國共和黨

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