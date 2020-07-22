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【美股焦點】個別疫苗股受捧 BioNTech漲4% Corvus升11%

即市財經 06:16 2020/07/22

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BioNTech與輝瑞製藥研發的新冠疫苗測試結果良好。

疫苗股繼續熱炒，BioNTech（美︰BNTX）股價再漲3.9%，收報91.6美元。此前BioNTech與輝瑞製藥（美︰PFE）合作研發的新冠肺炎疫苗在德國進行的臨床測試效果顯著。輝瑞股價收市升0.6%，收報36.7美元。

美國銀行亦將BioNTech的目標價從71美元上調至105美元，評級也從「中性」上調至「買入」。較早前的研究數據表明，BioNTech的疫苗是安全的，並成功為接種者提供抗體。

另外，Corvus Pharmaceuticals（美︰CRVS）股價繼周一暴漲80%後，股價延續強勢，全日升11.1%，收報4.8美元。此前公司開始了針對新冠肺炎病人的免疫治療臨床試驗。

早前被指疫苗存在副作用的Moderna（美︰MRNA）股價續跌2.2%；抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」研發商吉利德科學（美︰GILD）股價挫1.7%，收報76.78美元。

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美股 吉利德科學（Gilead Sciences，美：GILD） 瑞德西韋 新冠肺炎疫情

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