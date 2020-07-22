【零售寒冬】L’Oréal裁員逾百人　架構重組轉網購

自年初疫情爆發以來，對本港零售業已造成沉重打擊，打工仔人人自危；企業裁員、結業等消息如雪花紛至。歐萊雅（L'Oréal）香港集團昨日大裁員，「重災區」品牌部約60名員工被裁並要求即日離職，受影響員工被要求返回公司，交還電腦及辦理離職手續。

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L'Oréal香港昨日向被裁的員工發電郵，指香港市場過去一年出現變化，集團面對種種挑戰，即使沒有新型冠狀病毒，集團已看到消費習慣有重大改變，由昔日親臨門店購物，轉為網上購物，因此部分職位已不再是公司未來發展的一部分。

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事實上，L'Oréal如此做也非無迹可尋，因為上星期集團旗下的潔面機品牌Clarisonic才宣布停產。L'Oréal旗下有多個品牌，包括Giorgio Armani 、YSL、shu uemura等。

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