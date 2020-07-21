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【Tesla股價】Tesla有望納入標指？次季業績成關鍵

即市財經 23:49 2020/07/21

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Tesla目前已是全球市值最大的汽車公司。

Tesla即將於周三（21日）美股市後（香港時間周四清晨）公布最新第二季度業績。市場對於這次業績尤其關注，因為Tesla在過去3個季度均錄得盈利，若本次公布的季度業績同樣錄得盈利，則有機會獲納入標普500指數。符合納入標普500指數的公司，需要以下條件︰

  • 市值達到53億美元或以上。
  • 公眾持股量佔流通股總數50%。
  • 公司最近4個季度的利潤及最近一個季度的利潤為正。
  • 股票交投活躍，而且交易價格合理。

在Tesla成為全球最大車企後，市場憧Tesla能夠再錄盈利，以好符合納入標普500指數的門檻，獲指數基金買入。但要注意的是，據目前市場預測，預計其第二季將錄得每股虧損1.45美元意味着這份憧憬最終可能化為幻影。

另外，投資者亦須警惕資金趁「好消息出貨」。比如剛發生不久的中芯國際（00981）回歸A股後，H股隨即暴跌。目前Tesla的估值已非常貴，摩根士丹前在報告中指出，Tesla年產量需達400萬輛電動車，才能維持其1000美元股價估值。

而目前Tesla的股價每股逾1600美元，市值近3000億美元。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 標準普爾500指數 中芯國際（00981）

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