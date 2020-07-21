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【美股戰報】歐洲復甦基金有著落 道指升近300點

股樓投資 22:00 2020/07/21

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歐盟今日召開峰會就規模高達7500億歐元的歐盟經濟復甦基金達成協議，刺激商品價格上揚，國際油價升3.3%至每桶42美元，同時黃金期貨就升1.3%至1842美元，帶動美股能源及商品股；今日公布業績的IBM、可口可樂及Philip Morris純利亦好過預期。

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在雙重利好下，美股道指升200點或0.83%至26908點，標指則升14點或0.45%至3266點，唯獨納指受科技股弱勢拖累，暫時跌18點或0.17%，報10748點。

美股九大板塊中，以能源、工業、銀行等舊經濟行業升勢較強，當中能源股普遍升逾2%，西方石油更升9%，反而過往走勢較強的科技股普遍下跌，Alphabet、微軟、蘋果、Amazon、Tesla等明星科技股的跌幅由0.37%至1.14%不等。

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IBM、可口可樂及Philip Morris上季業績勝預期，當中可口可樂上季收入同比下跌29%，惟表現勝預期，現時股價升3.3%至47.6美元，IBM亦升1.76%至128.6美元。

 

撰文 : 國際組

經濟 美股 純利 銀行 行業 黃金期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美元

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