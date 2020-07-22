【美股焦點】波音股價漲2% 737MAX復飛進有新進展

▲ 波音早前與國際太空站簽署9億美元合約。

憧憬經濟重啟，美股傳統經濟股受追捧。美國飛機製造商波音（美︰BA）股價一度漲4.7%，高見182.65美元，收報178.5美元，升2.3%。 美國聯邦航空管理局（FAA）宣布，正計劃發布有關波音737 MAX型號飛機復飛的指令，意味着其對波音在軟件及硬件上的改進感到滿意。

另外，據外媒報道，波音稍早前簽署了一份價值約9.16億美元的合約，為國際太空站運作提供供援至2024年9月。

國際太空站即將迎接20周年，不少設備面臨老化問題。波音將提供一系列支援，包括各項站內活動工程技術支援、資源及人力資源等。國際太空站表示雙方合作將維持至2024年，因之後合作均需改變形式，轉成民營模式。

波音亦要為美國太空總署（NASA）位於美國的4座航空中心提供協助。波音副總裁 John Mulholland感謝NASA對波音的信任，同時承諾繼續支援NASA建造的太空軌道實驗室提供實用性及可居住性，為太空探索貢獻己力。

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