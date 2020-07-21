【現代教育】現代6分校結業惹欠薪風波 母公司香港教育國際︰已全部解決

▲ 受疫情拖累，現代教育多家分校結業。

本地補習社現代教育多家分校結業，早前更有報道稱其拖欠員工薪金。母公司香港教育國際 （01082） 最新發公告澄清，在關閉若干中學補習社的過程中，數名個別員工與集團就支付員工最終薪金的金額出現爭議。然而，於公告日期，有關關閉中學補習社的所有該等爭議及所有員工薪金支付已全部解決。

香港教育國際表示，注意到有網上新聞稱，集團旗下以「現代教育」品牌經營的7間教育中心當中，有6間已於2020年上半年結業，並拖欠員工薪金；及集團旗下以羅逸雅芭蕾舞爵士舞學校品牌經營的6間專業舞蹈學院當中，有5間已於2020年2月及4月結業，並拖欠已預付的學費。

集團指出，在一般情況下，倘舞蹈學院分校結業，舞蹈學院的政策為重新安排課堂而非退款。然而，鑑於新冠疫情乃屬特殊情況且前所未有， 故集團正考慮與其客戶就已預付課堂作出特別安排。

集團將與受影響客戶保持聯繫，以期和平解決有關事宜。

預警全年收入恐跌4成 未來或重開補集社

此外，集團亦預期截至2020年6月30日止年度，收益較截至將按年減少約30至40%。公告解釋，自推出中學文憑考試以來，參加中學文憑試的考生人數減少，導致中學補習服務的需求萎縮。其後於2019年下半年，集團受到長期政治事件的嚴重打擊，例如於香港的抗議及示威活動等曾一度令香港的學校停課。更壞的情況是，由2020年起，集團的業務營運進一步受到新冠肺炎爆發及長期疫情困擾的不利影響。

集團稱，正盡最大努力調整業務模式，將更多課堂改為網上教學。因此不得不透過關閉位於不同地點的中學補習社及舞蹈學院，將原本於傳統課堂授課的規模縮減。

另一方面，集團亦認為傳統課堂教學的方式從某種意義上來說是不可替代，故將考慮在適當時候重開中學補習社及舞蹈學院。

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