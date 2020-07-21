【中芯股價】中芯國際股價狂升背後 或成美國下一個打擊目標？

▲ 中芯國際股價年內已累升1.46倍，估值也高於其國際同業。

中美摩擦由貿易戰演變為科技戰，華為受制裁後，中芯國際 （00981） 漸登上舞台，市場憧憬肩負中國半導體自主化的中芯，可成為下一個台積電（台：2330）。中芯港股年初以來已累升1.46倍，自7月16日登陸科創板以來，A股股價更累升1.9倍，最新價較H股溢價2倍。

即使以中芯港股估值計算，其滾動市盈率（P/E）達100倍，高於全球主要晶圓廠平均75倍水平，最新一季市帳率（P/B）達4.39倍，也高於全球平均4.11倍水平。中芯是否值得如此高估值？

市場押注中芯成為中國半導體行業領軍企業，但投資者不應忽視，中美博弈愈趨激烈，美國打壓中國科技發展意圖明顯，繼中興 （00763） 、華為後，中芯亦有可能成為美國下一個打擊對象。

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從荷蘭購EUV光刻機受阻

事實上，即使並未受到美國直接制裁，中芯國際發展步伐已受美國干擾。根據外媒早前報道，2018年初中芯國際曾經向荷蘭ASML採購一部EUV光刻機，價值約1.2億美元，預計於2019年底交付。不過，美國政府去年施壓荷蘭政府，最終ASML無法向中芯交付EUV光刻機。

所謂EUV光刻機，即極紫外（EUV）光刻技術，是實現7納米以下先進半導體製程的關鍵設備，而7納米、5納米主要用於最先進的移動終端處理器等芯片產品的生產製造。

目前ASML是全球唯一具量產EUV光刻機能力的廠商，無法取得EUV光刻機，意味中國半導體製造止步7納米？

中芯國際早前曾透露，採用自研的「N+1」工藝，可以繞過光刻機，對14納米晶片進行改造，改造後的14納米晶片比原來的功耗降低57%、邏輯面積縮小63%、SoC面積縮小55%，性能提升20%，接近台積電7納米工藝。不過，市場對於「N+1」工藝的良率、效率均存有疑問，未來中芯能否在新一代晶片製程工藝取得突破，將成為關鍵。

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美國料無法坐視中芯成全球晶圓代工巨頭

根據IC Insights數據，2018年中芯在全球晶圓代工行業市佔為6%，而台積電為61%，Global Foundries為12%，聯電（台：2303）為9%。

由於半導體行業是全球科技發展的關鍵，雖然中芯目前市佔與龍頭台積電仍有巨大差距，技術突破也甚為漫長及艱難，但若中芯成功追趕、把握全球半導體製造先進工藝，躋身全球晶圓代工大廠，意味中國科技自主將實現飛躍，而美國料不會坐視不管。

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