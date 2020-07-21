  • 30°C
香港時間 : 2020721日 (二) 21:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯股價】中芯國際股價狂升背後 或成美國下一個打擊目標？

即市財經 20:57 2020/07/21

分享：

中芯國際股價年內已累升1.46倍，估值也高於其國際同業。

中美摩擦由貿易戰演變為科技戰，華為受制裁後，中芯國際 （00981） 漸登上舞台，市場憧憬肩負中國半導體自主化的中芯，可成為下一個台積電（台：2330）。中芯港股年初以來已累升1.46倍，自7月16日登陸科創板以來，A股股價更累升1.9倍，最新價較H股溢價2倍。

即使以中芯港股估值計算，其滾動市盈率（P/E）達100倍，高於全球主要晶圓廠平均75倍水平，最新一季市帳率（P/B）達4.39倍，也高於全球平均4.11倍水平。中芯是否值得如此高估值？

市場押注中芯成為中國半導體行業領軍企業，但投資者不應忽視，中美博弈愈趨激烈，美國打壓中國科技發展意圖明顯，繼中興 （00763） 、華為後，中芯亦有可能成為美國下一個打擊對象。

【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈

從荷蘭購EUV光刻機受阻

事實上，即使並未受到美國直接制裁，中芯國際發展步伐已受美國干擾。根據外媒早前報道，2018年初中芯國際曾經向荷蘭ASML採購一部EUV光刻機，價值約1.2億美元，預計於2019年底交付。不過，美國政府去年施壓荷蘭政府，最終ASML無法向中芯交付EUV光刻機。

所謂EUV光刻機，即極紫外（EUV）光刻技術，是實現7納米以下先進半導體製程的關鍵設備，而7納米、5納米主要用於最先進的移動終端處理器等芯片產品的生產製造。

目前ASML是全球唯一具量產EUV光刻機能力的廠商，無法取得EUV光刻機，意味中國半導體製造止步7納米？

中芯國際早前曾透露，採用自研的「N+1」工藝，可以繞過光刻機，對14納米晶片進行改造，改造後的14納米晶片比原來的功耗降低57%、邏輯面積縮小63%、SoC面積縮小55%，性能提升20%，接近台積電7納米工藝。不過，市場對於「N+1」工藝的良率、效率均存有疑問，未來中芯能否在新一代晶片製程工藝取得突破，將成為關鍵。

中芯國際：深圳廠進口荷蘭設備並非EUV光刻機　何為EUV、DUV？

美國料無法坐視中芯成全球晶圓代工巨頭

根據IC Insights數據，2018年中芯在全球晶圓代工行業市佔為6%，而台積電為61%，Global Foundries為12%，聯電（台：2303）為9%。

由於半導體行業是全球科技發展的關鍵，雖然中芯目前市佔與龍頭台積電仍有巨大差距，技術突破也甚為漫長及艱難，但若中芯成功追趕、把握全球半導體製造先進工藝，躋身全球晶圓代工大廠，意味中國科技自主將實現飛躍，而美國料不會坐視不管。

相關文章：

日本政府傳邀台積電赴日設廠 台積電：暫無計劃

【半導體】台積電料2022年量產4nm製程晶片 為5nm技術延伸

【領先中芯】台積電次季純利大增81%　3納米製程明年風險量產 （第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

香港股票 中芯國際（00981） 荷蘭 中國 美國 華為 台積電 處理器 晶片

上一篇文章

【沽空狙擊】中國飛鶴邀請投資者參加總部及內地廠房　香港投資者不獲邀

下一篇文章

【ESPRIT】維他奶後人羅琪茵斥1420萬五度增持思捷 持股2成（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？