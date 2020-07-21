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【新股IPO】葉氏化工擬分拆洋紫荊油墨內地上市 集資最多4.5億

即市財經 20:25 2020/07/21

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葉氏化工擬計劃分拆業務於深交所上市。

葉氏化工 （00408） 公布，集團計劃分拆主要經營油墨業務的洋紫荊油墨（浙江）於深交所作獨立上市，已獲聯交所批准進行。公司計劃集資約4億至4.5億元（人民幣，下同）。

集團表示，公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮並酌情批准建議分拆及建議發售規模將佔洋紫荊浙江經擴大已發行股本的25%。實際金額將視乎實際發行的新A股股份數量、發售價格、深圳證券交易所及中國證監會審批及市場情況等而定。

集資所得款項將用於：約5千萬元至6千萬元將用於升級改造洋紫荊浙江及其附屬洋紫荊浙江集團的現有技術項目、約1.2億元至1.35億元將用於建設油墨業務環保油墨生產基地項目；約1.1億元至1.2億元將用於建設洋紫荊浙江集團的研發及檢測中心項目及約1.2億元至1.35億元將用作洋紫荊浙江集團的一般營運資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 葉氏化工（00408） 集資 IPO 分拆

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