【新冠肺炎】日本明推國內旅遊補貼 東京疫情反彈被排除在外

安倍政府為刺激本地消費，明（22/7）起推行國內旅遊補貼計劃，惟東京都疫情持續嚴重，補貼計劃將東京排除在外。

日本受新冠肺炎疫情影響經濟受創，為振興經濟，日本當局明日起推出旅遊支援項目「Go To Travel」，透過旅行社預訂住宿和交通，即可享一半補貼，其中35%為現金補貼，另外15%為優惠券，補貼最高上限為每位旅客每晚2萬日圓。

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東京疫情嚴峻，單日新增237宗確診個案，為三日來再次錄得超過200宗個案。國土交通大臣赤羽一嘉早前決定將東京排除於計劃外，折扣將不適用於任何東京都內住宿、以及東京都居民的旅遊。

有關安排引起東京居民不滿，標籤「東京除外」更於社交平台成為熱門搜尋。內閣官房長官菅義偉強調，政府基本立場是防止病毒傳播，同時繼續分階段重啟經濟。

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