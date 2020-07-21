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【疫情大爆發】TVB：96名疑似緊密接觸者 測試結果全部呈陰性

即市財經 19:42 2020/07/21

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電視廣播指，過去數天已經追蹤到96名與確診者可能有接觸的職藝員同事，肺炎檢測結果呈陰性。

歌手施匡翹及其工作人員日前確診新冠肺炎，由於曾到訪電視城，接觸過百名藝人，引發娛樂圈恐慌，TVB亦決定「封城」2日。電視廣播 （00511） 向員工發內部電郵指，公司在過去數天已經追蹤到96名與確診者可能有接觸的職藝員同事，並安排分批至醫院接受新冠病毒檢測，所有檢測結果全屬陰性。

電郵指，上周有外間唱片公司歌星曾進入電視城錄影節目，其後證實有個別人士包括一位歌星及其宣傳人員確診。公司在這兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方，進行大規模消毒清潔，除了在電郵所述之公衆地方外，另再消毒清洗的地方包括非劇集1、4及10號錄影廠，劇集15及16廠，所有製作大樓的化粧及服裝間，工場大樓二樓服裝倉等。

電視廣播表示，直至現在，在此事件上並沒有公司同事證實確診，公司會按情況跟進有關應對措施。

上月周六（18日）娛樂圈爆出，施匡翹成為首位確診的本地藝人，其經理人劉麗萍（Apple姐）、歌手麥德羅以及一名宣傳人員亦「中招」。

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