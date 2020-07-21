【新股IPO】滴滴出行股權疑遭拍賣後突然撤回　原附加要求：買方不得為阿里騰訊競爭者

滴滴出行部分股權疑似被放在阿里巴巴 （09988） 旗下阿里拍賣平台進行資產拍賣。阿里拍賣網站顯示，「全球領先的網約車出行平台公司股份」將本月29日進行1天的綫上拍賣，起拍價為9200萬元人民幣（下同），處置方為杭州顧得信息技術公司。直至晚上，無人出價，不過，拍賣突然遭到撤回。

競拍每次加價單位為100萬元，入場拍賣須繳保證金500萬元，支付方式透過淘寶訂單支付。截至發稿前，網站顯示已有21人設置拍賣開始提醒，有273人圍觀該則消息。

透過網站「標的物介紹」，初步判斷為滴滴出行。內地媒體從知情人士確認，被拍賣的標的公司確實為滴滴。此次拍賣對競買人的參與資質提出要求，潛在受讓方或意向買方須通過「網約車出行平台公司」董事會的資格審核、符合要求的受讓方或買方不能是阿里巴巴、騰訊 （00700） 的競爭者和競爭者關聯方。

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