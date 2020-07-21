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【疫市營商】6月瑞士鐘錶出口香港跌逾5成　顧問：本港內需不大

商業 19:49 2020/07/21

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有鐘錶珠寶行業顧問坦言，香港鐘錶市場早在數年前已出現萎縮趨勢，預估傳統鐘錶品牌將面臨更大挑戰；有本地鐘錶品牌則靠客制化鐘錶，減輕疫情帶來之影響。（資料圖片）

新冠肺炎令全球經濟受影響。瑞士鐘錶工業聯合會的最新報告顯示，6月份手錶出口續跌，出口額較去年跌35.1%；在6大主要市場中，鐘錶出口到香港續跌，較去年減54.6%；出口到中國則率先回復，較去年升47.7%。

【疫市營商】瑞士鐘錶6月出口續跌　香港跌逾5成

二手市場不理想　拍賣助散貨

鐘錶珠寶行業顧問何德明坦言，本港6月份瑞士鐘錶銷售表現差，比正常水平減少超過3份2。二手市場方面，整體交易情況亦不太理想，商家透過拍賣行等不同的渠道散貨。

鐘錶出口至香港市場下降54.6%。何解釋，香港鐘錶過往主要亦是以轉銷予國內市場為主，香港本土鐘錶需求根本不太大，加上年內環球境經濟下滑，均影響數據表現。

他又提到，香港鐘錶市場一直受國內消費者帶動，然而，受國際定價影響，歐洲鐘錶銷售價格相對較低，不少中國客人或轉至當地購買，本港鐘錶市場早在數年前已出現萎縮趨勢，故預估其未來轉口量只會愈來愈少。

經此一「疫」後，他估計以往鐘錶品牌霸權的情況將減少，本港零售商不再受制於品牌，「本港零售商自主性會提高，而大品牌開始走向弱勢」；而傳統大型鐘錶品牌將面臨更大挑戰。在香港甚至全球鐘錶業而言，客制化手錶市場份額將會漸增。

本地品牌靠客製化鐘錶　減疫情影響

本地鐘錶品牌方面，萬希泉陀飛輪品牌創辦人兼老闆沈慧林表示，近月香港銷售大減超過一半，即使以往信譽良好的零售商，亦反映未能找數、要求數期延長等問題。不過，除了香港市場外，其品牌亦有銷至海外10多個國家，其中以日本市場表現最穩定，「只要能出貨，他們都會照找數」，故有助減輕整體影響。

為應對疫情影響，該品牌除了加強線上銷售力度外，亦重點拓展鐘錶客製服務，如企業訂製等。他透露，在疫情下客制訂單增加2至3成。

奢侈品零售跌幅收窄　5月份瑞士鐘錶出口香港跌逾6成

記者：蘇穎琪

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