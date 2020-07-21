【美國疫情】商界助抗疫 沃爾瑪要求顧客戴口罩

新冠肺炎疫苗尚未成功研發，美國疫情已再次重燃，為求盡早重啟經濟活動，戴口罩逐漸成為政商界共識。除了總統特朗普轉軚公開戴口罩，全美最大零售商沃爾瑪（Walmart）也開始要求所有顧客戴口罩，初步成效良好。

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雖然美國聯邦政府至今未對戴口罩發出統一的全國政策，但特朗普和國務卿蓬佩奧等華府高官都開始戴口罩示人，逆轉之前抗拒口罩的態度。

政府以外，商界也開始行動。周一起，全美最大私人顧主沃爾瑪要求所有進入店舖的顧客戴口罩。沃爾瑪全國設有約5000間分店，約1/3位處區域沒有州政府或市政府的強制戴口罩令。

其實在公司統一政策前，南卡羅納州約克縣的沃爾瑪分店，已經在店外張貼告示，「建議興客到店購物時戴口罩」。有記者上周五實地觀察30分鐘，仍有約1/3顧客進入店舖時沒戴口罩。

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雖然佐治亞州亞特蘭大對戴口罩存在重大分歧，民主黨市長頒布強制戴口罩命令，共和黨州長則入稟要求推翻。但記者周一到亞特蘭大2間沃爾瑪觀察，30分鐘內有約300人進入店舖，只有不足30人沒戴口罩，而當中絕大部分人也願意接受店員提供的口罩及戴上，反映效果良好。

沃爾瑪今次政策修改，被視為推動改變人們戴口罩行為的實驗。高盛經濟師指出，戴口罩會對抗疫帶來明顯的正面作用；根據高盛的推算模型，從國家層面要求民眾戴口罩，效果跟全面封城一樣，並且不會因完全限制活動，繼而對經濟增長造成5％的打擊。

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責任編輯：方賢

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