【零售寒冬】六福次季同店銷售按年挫71% 港澳跌76%

▲ 六福指，今財年計劃於香港淨減少5間店舖，澳門則開2間店。

六福集團 （00590） 截至今年6月底止首個財季，零售業務整體同店銷售按年挫71%，跌幅較上財年第四季（1月至3月）的57%擴大。黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別按年跌為67%及77%。

六福指，由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，將會在2021財政年度於香港淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇，於內地目標淨增長將不少於 150間「六福」店舖及50間新品牌店舖，主要為品牌店。

六福表示，踏入6月份，由於香港市場與內地市場的零售氣氛逐步改善，集團自營店的整體同店銷售跌幅從4及5月份的76%收窄至6月份的58%。

由於港澳地區尚未全面通關，上季港澳市場零售銷售額按年跌約78%；同店銷售跌76%，黃金產品及定價首飾產品分別跌72%及81%。六福表示，雖然澳門情況未有改善，但香港市場的零售氣氛逐步恢復，故港澳市場的同店銷售跌幅從4及5月份的82%收窄至6月份的62%。

內地復甦較快 上季同店銷售跌40%

內地市場方面，受惠於店鋪恢復營業及顧客購買意欲逐步回升，「六福」自營店同店銷售跌40%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌45%及32%。，內地整體店舖包括自營店及品牌店在季內的零售銷售額按年約有14%跌幅。

截至今年6月底止，「六福」店舖總數達2057間，於香港有49間。內地期內有2049間店，包括1983間「六福」店舖、60間「Goldstyle」店舖、3間「Dear Q」店舖及3間「金至尊」店舖。

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