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【大行點睇】螞蟻集團上市刺激價值　富瑞看好阿里可升至...

股樓投資 19:45 2020/07/21

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全球估值最高獨角獸螞蟻集團宣布以「Ａ＋Ｈ」形式在上海科創板及港交所（00388）同步上市，加上恒指服務公司推出科技股指數，觸發母公司阿里巴巴(09988)今日大升7%，收報256.2元。富瑞認為，螞蟻集團兩地上市消息對市場有利，基於其擁有高達13億的年度活躍用戶，並在阿里的生態系統中產生協同效應，料可憑藉其強大的技術實力重塑金融服務業，重申阿里巴巴為該行業的首選，維持「買入」評級，目標價為307元，較周二收市價有兩成潛在上升空間。

相關文章：【港版NASDAQ】 螞蟻集團滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略

富瑞指，螞蟻集團一旦上市將可進一步釋放價值。該行根據媒體於2018年報道螞蟻金服市值1,500億美元作預測，由於阿里擁有螞蟻集團33%股權，故螞蟻集團估值的潛在上漲空間將進一步推動阿里巴巴的估值。

富瑞又指，據阿里數據，截至今年3月，螞蟻集團及旗下9個本地電子錢包合作夥伴的年度活躍用戶達到約13億人。該行認為，螞蟻集團與阿里巴巴作為全球數字金融服務提供商的生態系統產生協同作用，重塑了金融服務業，並為小型企業提供數據支持的解決方案，並預期螞蟻集團可以在許多領域與阿里巴巴結合，以滿足整個消費者生命周期的需求。

相關文章：【螞蟻上市】阿里巴巴股價急升　呢隻股成最大贏家？

撰文 : 投資組

螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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