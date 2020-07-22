【人工智能】AI三大用途　降低研發門檻助普及發展

▲ Amazon Web Services 新興技術主管Olivier Klein表示，要讓人工智能以致更高深的量子電腦技術更進一步發展，必須讓研發門檻降低。（李彥煒攝）

不少報告都顯示，人工智能（AI）、機器學習（machine learning）以致區塊鏈（Blockchain）等技術將會是主宰人類未來的核心技術。近年，不少企業以致市民大眾都開始認識，以及接受智能服務，但距離普及階段，仍然有一段漫長的道路要走。

Amazon Web Services（AWS）新興技術主管Olivier Klein就表示，現時AI已經逐漸進入大眾生活，各種以AI為核心的應用亦陸續出現。他指出，目前AI主要有3大功能與用途：

提升用戶體驗

偵測錯誤，提高效率

催生新產品與服務

Olivier指出，其實機器學習是人工智能的其中一環，企業收集到的大數據，加以分析後，可以為用戶提供更貼心的建議，提高用戶體驗。「Netflix等新式的網站，就收集了觀眾用戶的口味，推介更多適合他們的內容，讓用戶有理由持續使用，維持客戶數量。」其次， AI現時亦開始多用於偵測錯誤。

金融銀行業的AI應用就更多，AI能透過分析帳戶的行徑，當異常情況出現，能立刻偵測出，從而提供整體交易效率與準確。

Olivier坦言，AI功能其實已經不是甚麼高新科技。「一般市民大眾現時都可以借助手中的智能電話，當中附設的AI助手，做到不少事情。」他解釋，Amazon的智能助手Alexa就是其中一個例子，而正正因為有這類型的AI出現，其他創新服務以及產品亦應運而生。

▲ Amazon Web Services 新興技術主管Olivier Klein表示，要研發自動駕駛技術，必須要有工具幫助建立人工智能分析系統，讓系統能夠辨認物件。（李彥煒攝）

近年出現並蓬勃發展的自動駕駛技術，亦是融入AI的新技術之一。Olivier透露，前年自動駕駛技術公司Mobileye就使用AWS的工具，分析各種數據，協助並加快該公司的自動駕駛技術研發。他解釋，要研發自動駕駛，離不開使用電腦視覺（Computer Vision）技術，例如透過將各種物件形狀以數據方式輸入到自動駕駛人工智能系統，之後透過不斷分析，讓系統能夠懂得辨認不同物件，才能避開行人及障礙物。

普及量子技術 突破樽頸

除了AI，近年不少科技企業都開始研究更高層次的科技 - 量子電腦（Quantum Computing），Olivier表示，科技技術要更進一步，要將研發門檻降低。「要研發高新科技，必須讓更多開發者參與，以量子電腦技術為例，Amazon Braket就支援各種量子技術供應商如D-Wave、IonQ及Rigetti，可讓開發人員更簡便地研發新技術。」

▲ 量子電腦等高深科技研究門檻高，必須靠工具貨平台降低門檻，讓更多開發人員參與其中。（IBM官方網站）

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據了解，AWS亦開設Amazon Quantum Solutions Lab，讓Amazon的量子電腦專家透過與客戶及其顧問合夥團隊，開發量子電腦的實際應用，希望將該技術帶出實驗室，投入客戶的實際業務。

記者：李彥煒