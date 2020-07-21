【新盤出撃】無礙疫情惡化發展商照賣樓 屯門新盤御海灣鐵定周六開售

本港新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，政府也收緊限聚令，但無礙發展商的推盤步伐，兩大屯門全新盤也同時出撃，其中新地（00016）旗下屯門海皇路新盤御海灣（御海灣發展項目第1期）周二（21日）公布銷售安排，鐵定於本周六（25日)進行首輪開售。

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御海灣銷售安排第1號，共108個單位 (佔全盤約41%)，實用面積由261平方呎至437平方呎，當中包括價單第1A號中的58伙及價單第2號中的50伙，包括14伙開放式，佔13% （實用面積261平方呎）、 54伙1房，佔50% （實用面積297至330平方呎)、 13伙1房連儲物室，佔12% （3實用面積72平方呎）及 27伙2房，佔25% (實用面積424至437平方呎)。

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以上單位即供折實價由468.88萬至730萬元，折實呎價由14,992元至19,922元，平均呎價為17,498元。該批單位將於7月25日(本周六) 上午10時開始出售。銷售分為A節及B節兩節進行，首節為A節，買家須最少購買兩伙，最多購買3伙。B節買家不可購買多於兩伙，也不可多於一個2房單位。

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此外，由帝國集團及「四叔」李兆基旗下的香港小輪（00050）合作發展，並由恒地（00012）負責銷售的屯門青山公路項目1期帝御‧金灣也於周二突擊上載樓書。帝御‧金灣位於青山公路的青山灣段8號，為項目的第3座、第5座住宅，設有611伙，項目主打1房單位，標準單位由開放式至2房單位，實用面積由185至1,267平方呎，最細單位「細絕」青山公路一帶新盤。



帝御‧金灣的預計關鍵日期為2022年4月30日。發展商早前表示，項目已獲批預售，有機會本月進行首輪銷售。

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