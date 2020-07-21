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【疫市營商】Apple Camp轉網上進行　小朋友免費學習數碼化課程

商業 19:00 2020/07/21

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Apple Camp今年舉辦第18年，因應疫情轉為Apple Camp at Home。（Apple提供）

新冠肺炎疫情令企業活動轉向綫上進行。Apple Camp今年舉辦第18年，因應疫情轉為Apple Camp at Home，即以綫上形式舉行。活動為8至12歲小朋友，提供免費的數碼化課程，涵蓋程式編寫、影片製作，以及藝術與設計。

【新冠肺炎】康文署全民運動日轉網上　免費學健體運動（附網址）

活動由即日起接受報名，小朋友和大人可報名參加30分鐘的網上內容介紹時段，了解所有個別專案的主題。當報名完成後，即可下載自主進行的活動手冊。在3星期的活動期間，參加者可根據下載的活動手冊，創作影⽚、藝術與設計，以及編碼專案。期間亦可以於每個星期，參加網上問答時段，並按Apple Creative指引完成專案。 

【口罩供應】KKday發售台灣成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）

Apple Store培訓師Webex綫上解疑問
同時，還將提供現場直播的虛擬說明會，進行指導，亦另設解答家長和小朋友問題的問答課程。 課程將由香港Apple Store培訓師主持，並透過Webex進行，時間分別為30分鐘的說明會，及60分鐘的問答時段。 

參加者可以使用Mac、iPad或iPhone加入Webex課程。倘若使用Mac，系統在參加者加入課程時，提示下載Webex app。至於iPad和iPhone用家，需在課程開始前，下載Cisco Webex Meetings app。

【疫市營商】港初創推綫上教育平台　搶佔疫情商機

責任編輯：馬意文

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