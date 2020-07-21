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【新冠肺炎】瑞典環保少女捐88萬獎金 助亞馬遜原住民抗疫

環球社會熱點 18:52 2020/07/21

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瑞典環保少女通貝里承諾將100萬歐元獎金全部捐出，其中10萬歐元會用以捐助巴西亞馬遜原住民對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情。

瑞典環保少女通貝里剛獲頒古爾本基安人道獎，她在Twitter宣布，會將100萬歐元獎金全部捐出，其中10萬歐元會用以捐助巴西亞馬遜原住民對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情。

通貝里（Greta Thunberg）獲頒古爾本基安人道獎（Gulbenkian Prize for Humanity），表揚她帶領年輕世代關注氣候變化，並努力改變難以撼動的現狀。這獎項獎金高達100萬歐元（約887萬港元）獎金，是通貝里目前所獲獎項之最。她承諾會將獎金通過她的基金全部捐出，予各組織的前線工作人員，以及在生態危機下首當其衝的民眾。

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通貝里表示，將捐出第一筆10萬歐元（約88萬港元）予由「Fridays for future Brazil」領導的運動SOS Amazonia，協助巴西亞馬遜原住民對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情。

另外，她將捐助10萬歐元（約88萬港元）予「停止生態滅絕基金會」（Stop Ecocide Foundation），以支持他們將生態滅絕列為國際罪行的工作。

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古爾本基安獎（Gulbenkian Prize）是葡萄牙基金會古爾本基安基金會（ Gulbenkian Foundation）資助獎項，首個獎項於1976年成立，涵蓋科學範疇，往後陸續增加人權、博物館等範疇，人道獎是今年首設。

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記者：葉芷樺

 

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