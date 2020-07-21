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【第三波疫情】本星期疫情屬關鍵 醫管局: 情況持續醫院或會「周轉不到」

環球政經 18:45 2020/07/21

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過去星期本港每日平均超過50人確診新冠肺炎。醫管局總行政經理張子峯表示，形容本星期非常關鍵，如果情況持續，擔心醫院會出現「周轉不到」的情況。

張子峯指，醫管局將在這一、兩星期內陸續調整服務，將減少大約一半住院預約手術和檢查。為騰空更多內科病床改裝為二線隔離病床，亦會減少兩至三成大部分專科門診服務。

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他強調，今次疫情反映一直相信只屬低風險的手術，例如換骹或心導管檢查都有機會在不知情下接收到確診病人，令醫院設施的壓力增加，希望市民體諒。

張子峯表示，今個星期可能已經要啟動如鯉魚門度假村等社區隔離設施，否則或會出現樽頸。啟動後醫管局可以將情況穩定的確診病人轉送度假村，騰出更多一線隔離設施予病情較為嚴重的病人使用。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示有較多病人到九龍區醫院求醫，為該區醫院的深切治療部病房帶來較大壓力。局方會繼續留意情況，有機會調動病人分流到其他醫院，騰空病床接受新病人。

 

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撰文 : 國際組

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