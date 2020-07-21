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【晶片股】中台兩地晶片股大漲　台積電聯發科均急升5%

即市財經 18:39 2020/07/21

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台積電市值創新高。

半導體產業是市場焦點，中芯國際 （00981，滬：688981） 、寒武紀（滬：688256）登陸科創板，書寫爆升傳奇。海峽對岸的晶片股亦不容忽視，台股中晶片龍頭台積電（台：2330）今天（21日）盤中攻上387元（新台幣，下同），市值突破10萬億元；聯發科（台：2454）亦漲6%，市值超過萬億元，並躋身台股「兆元三巨頭」之一。放眼全球，兩大台灣晶片股有幾勁？

中美角力升級，令半晶片產業成為科技戰爭兵家必爭之地。晶片產業分上中下遊：晶片設計（IC設計）、晶片製造（IC 製造）和晶片裝封測試（IC裝封測試）；而晶片企業經營分兩種模式：IDM模式（即：集合晶片設計、製造和裝封測試，上中下游一體）和 Fabless模式（即：無晶圓廠負責設計和銷售，代工廠Foundary負責製造、裝封測試 ）。

全球範圍內，僅英特爾（美：INTC）、三星、Texas Instruments（美：TXN）等機少數幾家有能力採用IDM模式。大部分企業均為Fabless模式，台積電為晶片代工廠龍頭，聯發科為IC設計龍頭，研發和製造實力強勁。

台積電全球最大市值半導體股　次季全球晶片代工市佔達52%

台積電台股收漲4.64%，報383元，最新市值9.93萬億元（約3372億美元），超越三星（3092億美元）、英特爾（2589億美元）、英偉達（美：NVDA，2586億美元）成為全球最大市值半導體股份。

儘管美國持續加碼制裁華為，但台積電尚未有絲毫損失。其近日公布第二季淨利潤大增81%，且今年次季全球晶片代工市場份額佔51.9%，高居全球榜首。

技術上領先同業。台積電4納米先進製程計劃在2023年投入量產；3納米先進製程也傳將於明年下半年量產。此外，市場消息指，台積電在2納米先進製程研發上取得重大突破，將切入環繞式柵極技術（GAA）技術。而另一巨頭三星此前稱將在3納米導入GAA技術，三星全球晶片市場份額佔19%，僅次台積電。

聯發科5G晶片強勁　與高通、華為海思形成「三足鼎立」

聯發科大規模向智能手機廠商出貨處理器和基帶晶片，公司將於本月31日公布次季業績和上半年營收表現，市場料其受惠5G晶片放量出貨，收入大增。

聯發科去年推出首款5G晶片「天璣1000」，憑藉高性能和5G連接能力強引，起市場關注。聯發科今年續發力，接連推出、「天璣1000+」、「天璣820」以及「天璣800」多款天璣系列5G晶片，產品涵蓋中至高端各個級別，在5G晶片領域與高通（美：QCOM）和華為海思形成「三足鼎立」的態勢。

此外，傳聯發科第3季將推出7納米製程的「天璣600」系列處理器，搶佔中低端市場；並進一步推出6納米製程的「天璣400」系列處理器。

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