【美國大選】民主黨憂重演干預大選 促FBI對全體議員作情報簡報

美國大選尚餘3個多月舉行，民主黨關注2016年干預大選的事件可能再一次重演，去信聯邦調查局（FBI）局長，要求當局向全體議員進行情報簡報，並質疑共和黨特朗普政府已經掌握虛假信息宣傳的資料。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去信FBI局長雷伊（Christopher Wray）表達關注，當中提到：

「我們份外關注的是，國會看來成為了外國干預的目標，其旨在洗黑錢和放大虛假信息，以便影響國會活動、公眾辯論和11月總統大選。」

（We are gravely concerned, in particular, that Congress appears to be the target of a concerted foreign interference campaign, which seeks to launder and amplify disinformation in order to influence congressional activity, public debate, and the presidential election in November.）

佩河西在信中續指，她作為國會領袖，以及國會情報委員會的成員，有鑑於上述威脅的嚴重和特殊性質，認為FBI必須向國會所有議員提供機密的簡報。

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除了佩洛西，民主黨3名國會高層代表：參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）和參議院情報委員會副主席沃納（Mark Warner）均有份聯署信件。

《今日美國報》（USA Today）引述知情人士指，有關要求是根據特朗普政府的情報報告分析得來，但拒絕解釋當前緊急提出要求的理由。FBI發言人確認收到民主黨信件，但拒絕進一步回應。

根據美國傳媒之前報道，FBI曾經在今年2月向議員表示，俄羅斯已經準備好干預2020年大選，務求讓特朗普成功連任。

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責任編輯：方賢

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