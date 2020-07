【美國大選】民主黨憂重演干預大選 促FBI對全體議員作情報簡報

美國大選尚餘3個多月舉行,民主黨關注2016年干預大選的事件可能再一次重演,去信聯邦調查局(FBI)局長,要求當局向全體議員進行情報簡報,並質疑共和黨特朗普政府已經掌握虛假信息宣傳的資料。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)去信FBI局長雷伊(Christopher Wray)表達關注,當中提到:

「我們份外關注的是,國會看來成為了外國干預的目標,其旨在洗黑錢和放大虛假信息,以便影響國會活動、公眾辯論和11月總統大選。」

(We are gravely concerned, in particular, that Congress appears to be the target of a concerted foreign interference campaign, which seeks to launder and amplify disinformation in order to influence congressional activity, public debate, and the presidential election in November.)