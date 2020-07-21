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恒指升577點 港交所飆近一成創新高

即市財經 18:21 2020/07/21

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財經焦點速覽

恒生指數今日在騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 帶領下愈升愈有，恒指最終升577點或2.31%，收報25635點，成交1617億元。港交所強勢升近10%，收報380元創新高，離388元僅一步之遙。ATM以美團 （03690） 升勢最凌厲，全日升8.8%，騰訊及阿里 （09988） 分別升7.9%及7.3%。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指升577點重上10天綫　夜期初段續向好（不斷更新）

【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）

【螞蟻IPO】港交所飆一成創新高 迫李小加388元目標

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市或令馬雲身家暴漲逾千億元　追趕蓋茨等世界首富？

【港區國安法】美英聯手壓制中國？ 蓬佩奧抵英國將談香港及5G問題（更新版）

【精選投資分析】

【港版納指】ATMX之外仲有「S」？睇實佔比逾4成的「五強」！（附30強名單）

【港版納指】手遊升勢銳不可擋 網易可追落後？

恒指守50天綫仍偏好 強勢科技股逢回吐吸（第四版）

【摩通教路】本港疫情第三波 哪些股現在就要買？（第二版）

【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風？（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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