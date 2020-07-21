恒指升577點 港交所飆近一成創新高

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【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主 牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）
恒生指數今日在騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 帶領下愈升愈有，恒指最終升577點或2.31%，收報25635點，成交1617億元。港交所強勢升近10%，收報380元創新高，離388元僅一步之遙。ATM以美團 （03690） 升勢最凌厲，全日升8.8%，騰訊及阿里 （09988） 分別升7.9%及7.3%。
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【精選投資分析】
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【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風？（訂戶專享）
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