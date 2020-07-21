蘋果冀十年內達成碳中和　產品全用低碳設計

▲ 科技巨頭蘋果（Apple）近日宣布將在2030年前，整體業務、生產供應鏈、產品生命週期裡達到碳中和的計劃，降低碳排放，就連電子產品都以低碳設計。

環保議題近年愈來愈受重視，不少科技大企都力求表現，盼能負起企業社會責任，為環境出一分力。科技巨頭蘋果（Apple）也不例外，近日宣布將在2030年前，整體業務、生產供應鏈、產品生命週期裡達到碳中和的計劃，降低碳排放，就連電子產品都以低碳設計。

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蘋果提到，未來十年發展藍圖將包括增加使用低碳和可回收原料，盡可能設計節省能源的產品。而蘋果過去一年推出的所有 iPhone、iPad、Mac及Apple Watch， 都以可回收材料製作，例如iPhone的Taptic Engine就採用可回收稀土原料組成、 16 吋MacBook Pro則以低碳鋁生產、在製造的MacBook Air及Mac mini機身時，蘋果亦會採用從iPhone用剩回收得來的鋁金屬碎屑材料，從而將物料再生。

同時，位於美國德克薩斯州奧斯汀的Apple原料回收實驗室，正專注開發電子零件回收技術，並正與Carnegie Melon大學合作進一步開發工程方案。據資料顯示，蘋果在2019年將其碳足跡減低了430萬公噸，而過去11年產品所需的平均能源則降低了73%。 蘋果透露，目前計劃在2030年前將碳排放減少75%，同時為剩餘25%綜合碳足跡開創新的碳去除方案，支持加強環境保護和改用潔淨能源的政策。

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責任編輯：曾曉汶