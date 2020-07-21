歐盟若禁華為建5G 外媒:中方考慮報復諾基亞愛立信

有報道指，若果歐盟跟隨英美禁止華為參建5G網絡，中國會考慮對諾基亞及愛立信報復。中方回應有人惡意捏造消息，挑撥中歐良好合作關係。

英美兩國先後表態將禁止使用5G網路使用華為技術，歐盟跟隨與否尚屬未知之數。《華爾街日報》引述消息指，若歐盟選擇禁用華為於5G發展，將分別在芬蘭電企諾基亞和瑞典電企愛立信開刀，商務部正考慮採取出口管制措施，限制兩間公司將在中國的生產運到其他國家。

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在英國宣布禁用華為後，諾基亞和愛立信都曾表態同意協助英國建設 5G 網絡，故兩間歐洲電訊商被視作華為禁令的得益者。報道又稱，諾基亞正重新審視供應鏈，制定轉移生產的應變方案，兩間公司都可以將生產轉移到亞洲、歐洲、北美等地。

歐盟現時對華為取態尚未明朗。最大經濟體的德國會最先於九月確定是否容許華為參與當地5G 網絡建設。歐盟現時亦只向成員國發安全建議，讓成員國自行選擇有關決定。有分析認為，中國此舉或會令部份外國科技公司加快撤走中國。

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中國外交部發言人汪文斌回應指，消息屬惡意捏造，毫無事實根據，旨在挑撥中歐的良好合作關係，重申中方在5G問題上的立場是一貫明確，對包括諾基亞、愛立信等各國電信企業，參與中國5G市場合作保持開放。

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