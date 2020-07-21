【Tesla】拼多多平台上現「萬人團購Model 3」活動 Tesla澄清未參與合作

▲ Tesla澄清未有與拼多多上的團購活動進行合作。

內地汽車經銷商宜買車在拼多多（美︰PDD）上推出2019年款Model3的「萬人團購活動」。Tesla發表聲明回應稱，否認與宜買車或拼多多就該團購活動有任何合作，也未與宜買車或拼多多有過任何形式的委托銷售服務，亦未就此次團購活動向宜買車或拼多多銷售過任何Tesla生產車輛。

Tesla於官方微博上公告稱︰「我司保留追究相關方法律責任的權利。 如消費者因上述團購活動產生任何爭議或權益受損，我司不承擔任何責任。 請廣大消費者知悉。」

然而，拼多多方面其後回應稱，已經與商家核實，車子是正貨的Tesla，補貼也是真的。據內地傳媒報道，涉及今次事件的經銷商「宜買車」，在其拼多多上的汽車旗艦店，推出了「特斯拉中國-Model 3 2019款標準續航后驅升級版」的萬人團購活動」，萬人團價為25.18萬元人民幣。

宜買車汽車旗艦店資料顯示，宜買車成立於2015年，目前宜買車在福建、廣東、廣西、江西、四川等地區開設200餘家自營門店。不只是在拼多多上賣Tesla，宜買車在售車輛還有榮威RX5等多款車型。

Tesla股價於美股盤前漲2.8%，拼多多升3.2%。

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