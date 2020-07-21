【港股追蹤】雅生活疫市報喜　上半年純利料增長35％

雅生活服務（03319）發出盈喜，指預期截至今年6月底止中期業績，未經審核期內利潤總額及未經審核股東應佔利潤，將較2019年同期分別錄得不低於50%及35%的大幅增長，同時公司建議改名為「雅生活智慧城市服務」。

雅生活指出，盈利大幅增長，主要是由於中民未來物業服務及其附屬公司的財務併表，令集團物業管理在管面積的增加，及本集團運營效益的提升，帶來收入及利潤的大幅提升。

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此外，集團計劃改名為雅生活智慧城市服務，公司自上市以來迅速發展，逐步形成多品牌、全業態的綜合物業服務龍頭企業，持續積極探索產業鏈發展機遇。城市服務向精細化、專業化、智能化升級，正處於市場化發展的窗口期，物業管理企業迎來更為廣闊發展機遇。

公司戰略佈局第五大產業板塊——城市服務，專注於城市精細化管理，發揮自身先進技術、管理經驗及資源優勢，致力完善城市治理體系、提升城市管理效率和城市治理能力，打造綜合智慧城市管理服務平台。更改公司名稱可反映未來業務發展方向，有助公司業務拓展及鞏固市場領先地位。

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雅生活今日收報45.65元，升5.5%，全日成交額2.8億元。