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【港區國安法】南韓網絡服務商NAVER　將香港伺服器移往新加坡

即市財經 17:49 2020/07/21

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Naver在南韓擁有多個大型數據中心，並提供搜索引擎和其他網路服務。

《港區國安法》實施後，包括Google、Facebook在內的多家科網企業表示要考慮在港發展，南韓最大網路服務公司Naver 表示，已將先前曾儲存在香港伺服器上的用戶個人數據，移至新加坡。

綜合《日經新聞》等外電報道，Naver在南韓擁有多個大型數據中心，並提供搜索引擎和其他網路服務，作為應急計劃的一部分，曾在香港和新加坡的伺服器上儲存了一些重要數據，包括用戶的個人數據。

Naver為Google在韓國的主要的競爭對手，擁有通訊軟件LINE大部份股份。

不過，Naver表示，自7月初開始，集團已進行傳輸數據，目前已將用戶的個人數據，從香港的伺服器移至新加坡，並刪除所有儲存在香港的數據。 《港區國安法》實施引來不少跨國企業的憂慮，但Naver稱，中國政府從未要求他們共享訊息，其數據也從未遭到黑客入侵或被盜。

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相關文章：【港區國安法】《美國之音》：Facebook和Google正考慮撤出香港

 

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