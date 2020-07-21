【體育用品股】特步：次季零售銷售錄低單位數跌幅 料上半年綜合溢利跌最多55%

▲ 特步發盈警，受累於疫情，預期上半年綜合溢利減少約45%至55%。

特步 （01368） 發盈警，預期今年上半年公司普通股股權持有人應佔綜合溢利減少約45%至55%。雖然上季零售銷售仍有低單位數跌幅，但已較第一季度有所改善，集團對下半年業務復甦勢頭保持審慎樂觀態度。

特步次季零售銷售按年有低單位數跌幅，零售折扣水平達65折至7折，零售存貨周轉為5個月至5個半月。

對於上半年溢利大減，特步指，疫情及防控措施導致工廠及店舖營運普遍受阻，代理商訂單及補貨訂單減少，加上集團加大對代理商的補貼，拖累特步主品牌的收入及分部溢利分別錄得中單位數及約25%至30%跌幅。同時，自3月中旬起新收購品牌蓋世威及帕拉丁在美洲及歐洲的大部份業務營運因疫情影響處於停頓狀態。

特步表示，期間集團積極拓展其銷售至其電子商務平台及執行各種成本控制措施，以緩解疫情的影響。同時，集團向代理商提供各種補貼及選擇性延長其賬期，以幫助渡過難關。

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