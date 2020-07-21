  • 33°C
香港時間 : 2020721日 (二) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【體育用品股】特步：次季零售銷售錄低單位數跌幅 料上半年綜合溢利跌最多55%

即市財經 17:48 2020/07/21

分享：

特步發盈警，受累於疫情，預期上半年綜合溢利減少約45%至55%。

特步 （01368） 發盈警，預期今年上半年公司普通股股權持有人應佔綜合溢利減少約45%至55%。雖然上季零售銷售仍有低單位數跌幅，但已較第一季度有所改善，集團對下半年業務復甦勢頭保持審慎樂觀態度。

特步次季零售銷售按年有低單位數跌幅，零售折扣水平達65折至7折，零售存貨周轉為5個月至5個半月。

對於上半年溢利大減，特步指，疫情及防控措施導致工廠及店舖營運普遍受阻，代理商訂單及補貨訂單減少，加上集團加大對代理商的補貼，拖累特步主品牌的收入及分部溢利分別錄得中單位數及約25%至30%跌幅。同時，自3月中旬起新收購品牌蓋世威及帕拉丁在美洲及歐洲的大部份業務營運因疫情影響處於停頓狀態。

特步表示，期間集團積極拓展其銷售至其電子商務平台及執行各種成本控制措施，以緩解疫情的影響。同時，集團向代理商提供各種補貼及選擇性延長其賬期，以幫助渡過難關。

相關文章：安踏附屬迪桑特中國重組 安踏持股降至54%

【安踏盈警】安踏股價跌逾4%　料上半年純利跌最多35% （第二版）

361度：第二季主品牌產品零售額錄低雙位數跌幅

【體育用品股】特步首季零售銷售按年跌20%至25%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 特步國際（01368） 疫情 經濟 零售 盈警 體育用品股

上一篇文章

【港區國安法】南韓網絡服務商NAVER　將香港伺服器移往新加坡

下一篇文章

【美國制裁】美國制裁11間打壓新疆人權企業、港企附屬有份　溢達：毫無事實根據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億元（不斷更新）
【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億元（不斷更新）
【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘