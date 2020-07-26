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【好得人驚】「除罩」不是夢？ 　超逼真「人皮」口罩可解鎖手機

環球政經 10:17 2020/07/26

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香港出現第三波疫情，不用戴口罩出門的日子也離我們愈來愈遠，有些人戴上口罩後，手機無法使用人面辨識（Face ID）解鎖，對生活造成不便，但或者現在就有方法解決！美國三藩市有設計師創作出超逼真的人臉布口罩，聲稱逼真到可以用作Face ID解鎖。

美國三藩市有設計師創作出超逼真的人臉布口罩，聲稱逼真到可以用作Face ID解鎖。

設計師Danielle Baskin的人臉布口罩Maskalike，在網上引來討論，這個獨一無二的「人皮」口罩，需要登入Maskalike官方網頁透過人面識別軟件，將容貌變成數碼影像，然後印製每套共5個的可重用及機洗100%棉質口罩。Baskin指，他們由2月就開始了這個項目，並且一直在嘗試改進，至數周前他們正式推出產品。

口罩掛繩亦可靈活調節鬆緊及長度，有兩個尺碼選擇，每套5個售美元120（兌港元約$930）。

口罩以兩層式設計，方便加入外科口罩使用，阻隔飛沫及病毒傳播。此外，口罩掛繩亦可靈活調節鬆緊及長度，有兩個尺碼選擇，每套5個售美元120（兌港元約$930），運送時間視乎地區，一般可於1至2星期內送抵，但目前網站上兩款產品均顯示售罄，如要購買現時需要排候補名單。

 

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撰文 : 黎以芳

疫情 設計師 設計 產品 口罩 三藩市 美國

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