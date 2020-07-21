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【美國制裁】美國制裁11間打壓新疆人權企業、港企附屬有份　溢達：毫無事實根據

即市財經 17:42 2020/07/21

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最新納入貿易制裁黑名單的11間企業，包括香港溢達集團旗下昌吉溢達紡織。（圖片來源：公司網站）

美國商務部再制裁11間中國公司，限制美國企業向這批企業提供產品與服務，最新納入貿易制裁黑名單的11間企業，包括香港溢達集團旗下昌吉溢達紡織、列車設備製造商KTK、護髮用品製造商和田浩林髮飾品等。

美國商務部長羅斯表示，中國強制被關押的新疆少數族裔替有關工廠無償勞動，又強制徵集他們的DNA進行分析，打壓其人權。溢達集團表示，對美國商務部的決定深感憤慨，稱溢達無論過去、現在、或者未來也絕不會使用強迫勞動。溢達集團稱，昌吉溢達使用強迫勞動的指控完全沒有事實根據。

溢達聲明指出，於2009年成立的昌吉溢達是一家全流程智慧化紡紗廠，所僱用的技術人員，其工資是當地最低工資的2至3倍。去年一家知名的國際審計機構曾到昌吉溢達作獨立調查，並確認不存在強迫勞動。多年來，不少國際組織及客戶參觀昌吉溢達後均作出正面評價。

溢達指，正積極與有關方面磋商解決方案。25年來，集團能夠在新疆作出貢獻感到自豪，並會一如既往，繼續守護新疆。

溢達集團由楊元龍於1978年創立，現任董事長為有「棉花公主」之稱的楊敏德。

相關文章：

【中美角力】美國再制裁11間中國公司 指涉侵犯新疆人權

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新疆維吾爾自治區 人權 香港 中國 美國 楊敏德 楊元龍

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