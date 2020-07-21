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【航空告急】私營廉航率先反彈　春秋航空6月份客量回升12%

商業 17:50 2020/07/21

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春秋航空成為中國首間航企錄得乘客數量回升，6月份乘客量按年增12%。（春秋航空Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續大半年，航空業已停頓多時。有報道指，私營航空企業將會帶動中國航空業復甦，當中春秋航空更是領先中國三大航空公司，國內乘客數量率先回升。

【經濟起動】中國疫後經濟現增長？　日媒：料地方政府負債67兆

據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）的報道，春秋航空成為中國首間航企錄得乘客數量回升，6月份乘客量按年增12%，是12月後首次錄得升幅。該航空公司更於上周開始推出優惠機票，由2999元人民幣起。顧客可在今年內兌換國內任何航點，並可升級至香港、澳門及台灣。

分析：成本低、現金流量佳

中國民航局指中國大陸的航空業正在復甦，國內航線的虧損由2月份的240億元人民幣，收窄至6月份的76億元人民幣。不過，中國另外三大航企－中國南方航空、中國東方航空、中國航空，仍正面對31%至54%的乘客量跌幅。

【疫市營商】王維基傳授轉型心法　HKTVmall崛起之秘訣

該報道引述分析師指，春秋航空被看高一線，全因低成本營運、現金流管理得宜，以及強勢的銷售推廣；大型廉航將會在航空業低迷下，率先跑出。春秋航空作為廉航，可吸引對價格敏感的大眾旅客，以及商務客。

有學者亦分析指，規模相對較小的航企，將會較快反彈；該些航空公司所承受的經營壓力亦較大型同業輕。不過，春秋航空表現亦只屬相對優於同業，截至6月的整體客量仍較去年下跌17%。

【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼

責任編輯：葉泳珊

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