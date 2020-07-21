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花旗集團推虛擬工作體驗計劃 兩周接獲全球4000學生報名

即市財經 17:33 2020/07/21

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花旗集團推出虛擬工作體驗計劃，兩周即接獲全球近4000名大學生報名。

新冠肺炎威脅下，金融機構校園招聘亦要移師網上進行。花旗集團推出虛擬工作體驗計劃，覆蓋投行、零售銀行等業務，供有意投身銀行界的全球大學生報名參加。計劃推出兩周，已接獲來自全球500多個大學、近4,000名學生報名，其中超過220個是香港大學生。

花旗集團的校園招聘團隊，每年第三、四季均會到各地的大學進行路演。由於各國在實施防疫的出入境限制，花旗指網上體驗計劃可以更廣泛讓世界各地的大學生認識集團。

虛擬計劃旨在讓大學生親身體驗銀行實習生的生涯，同時協助他們建立工作技能和自信。體驗計劃包括由花旗銀行家提出個案研究及業務問題，學生則負責提出解決方案，表現出色的學生有機會獲花旗直接聘用，或在來年夏季到花旗任暑期實習生。

花旗又鼓勵學生在呈交方案時，同時附上自拍短片，以生動手法介紹個人履歷；整個體驗計劃中，學生亦有機會與花旗集團管理層進行虛擬會談。

虛擬工作體驗計劃涵蓋多個花旗集團的主要業務 ，包括：投資銀行業務金融市場及證劵服務（Markets and Securities Services）以及零售銀行業務等。

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