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【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？

環球社會熱點 17:29 2020/07/21

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美國總統特朗普授權國土安全部出動聯邦軍隊鎮壓，並威脅將派兵到更多城市鎮壓，但遭市長反對，更有州政府準備提出訴訟。到底特朗普越過州長權力出兵是否合法？

美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂持續，美國總統特朗普授權國土安全部出動聯邦軍隊鎮壓，並威脅將派兵到更多城市鎮壓，但遭市長反對，更有州政府準備提出訴訟。到底特朗普越過州長權力出兵是否合法？

合法，一般在當地政府要求和同意下。但19世紀通過的《反叛亂法》（The Insurrection Act），賦予總統權力，可自行部署軍隊，如總統在確定該州情況已無法執法，或令公民權利受損時，可在沒有州授權的情況下進行干預。

【美國示威】律師保衛豪宅向示威者舉槍被告 州長考慮特赦

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

《反叛亂法》是什麼？

《反叛亂法》於1807年獲得通過，起初是允許總統召集民兵，免受「印第安人的敵對入侵」（"hostile incursions of the Indians"）。隨後，該法律擴充至允許在國內動亂中出動美軍，保護民權。

出動美軍平息示威惹爭議？

特朗普此舉惹來麾下國防部長埃斯珀（Mark Esper）的質疑。他指出，派出軍隊應是別無他法下的最後選項，應用在最緊急的關頭。（"The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort, and only in the most urgent and dire of situations."）

【波特蘭示威】特朗普授權軍隊鎮壓 市長促撤離

美警懶理被壓頸死非裔20次呼救「講話消耗更多氧氣」

以前有沒有先例？

這項法律在50、60年代比較常用。1957年，總統艾森豪（Dwight Eisenhower）總統派美軍到阿肯色州以一所黑人、白人孩子一起接受教育的學校，平息抗議活動。

自1960年代末以來，鮮有動用這條法律。如1992年布殊總統（George HW Bush）曾在加州政府要求下，派軍平息洛杉磯的騷亂。

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記者：葉芷樺

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