【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？

▲ 美國總統特朗普授權國土安全部出動聯邦軍隊鎮壓,並威脅將派兵到更多城市鎮壓,但遭市長反對,更有州政府準備提出訴訟。到底特朗普越過州長權力出兵是否合法?

美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂持續,美國總統特朗普授權國土安全部出動聯邦軍隊鎮壓,並威脅將派兵到更多城市鎮壓,但遭市長反對,更有州政府準備提出訴訟。到底特朗普越過州長權力出兵是否合法?

合法,一般在當地政府要求和同意下。但19世紀通過的《反叛亂法》(The Insurrection Act),賦予總統權力,可自行部署軍隊,如總統在確定該州情況已無法執法,或令公民權利受損時,可在沒有州授權的情況下進行干預。

【美國示威】律師保衛豪宅向示威者舉槍被告 州長考慮特赦

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

《反叛亂法》是什麼?

《反叛亂法》於1807年獲得通過,起初是允許總統召集民兵,免受「印第安人的敵對入侵」("hostile incursions of the Indians")。隨後,該法律擴充至允許在國內動亂中出動美軍,保護民權。

出動美軍平息示威惹爭議?

特朗普此舉惹來麾下國防部長埃斯珀(Mark Esper)的質疑。他指出,派出軍隊應是別無他法下的最後選項,應用在最緊急的關頭。("The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort, and only in the most urgent and dire of situations.")

【波特蘭示威】特朗普授權軍隊鎮壓 市長促撤離

美警懶理被壓頸死非裔20次呼救「講話消耗更多氧氣」

以前有沒有先例?

這項法律在50、60年代比較常用。1957年,總統艾森豪(Dwight Eisenhower)總統派美軍到阿肯色州以一所黑人、白人孩子一起接受教育的學校,平息抗議活動。

自1960年代末以來,鮮有動用這條法律。如1992年布殊總統(George HW Bush)曾在加州政府要求下,派軍平息洛杉磯的騷亂。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者:葉芷樺