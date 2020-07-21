投資者疫市怯了　買樓一年即沽　勁蝕170萬

香港爆發第三波疫情，加上失業率持續上升，部分投資者看淡後市，開始減持物業套現，即使禁售期未過，也願繳付辣稅走人。

中原盧鏡豪說，海怡半島22座高層A室，實用面積584平方呎，剛以1,031萬元易手，實用呎價17,654元。翻查成交紀錄，原業主於去年5月以1,038萬元購入上址，現賬面微蝕7萬元，惟禁售期未過，需支付樓價10%的額外印花稅，即俗稱SSD，若連稅及佣金計，料蝕約170萬元。據了解，業主為投資者，持有其他物業，因看淡後市，故賣樓減持。

值得留意的是，豪宅連錄蝕讓，市場消息指，何文田Dunbar Place中高層B室，實用面積1,211平方呎，原開價3,380萬元放售，但一直未能易手，及至近日終減價880萬元，以2,500萬元賣出，實用呎價僅20,644元。據了解，單位由夏利里拉家族成員持有，若連稅及佣金計，料實蝕逾210萬元。

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此外，新界特色戶也錄蝕讓。中原曾紀賢說，九肚玖瓏山傲瓏閣2座地下連花園戶，實用面積654平方呎，剛以999.8萬元易手，實用呎價15,287元。據了解，原業主於2015年以1,147萬元購入單位，持貨5年後易手，現帳面蝕147.2萬元。

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