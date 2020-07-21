渣打辦網上講座　專家親授企業風險管理良策

常言道：小心駛得萬年船，特別是在目前風急浪高的市場環境中，企業要站穩陣腳已非易事，若要實現可持續發展就更要做到靈活變通，做好風險管理，才能有備無患，迎接各種挑戰與機遇。為幫助各行業更有效地應對疫情衝擊及其他市場挑戰，早前渣打銀行與經濟日報合辦了一場網上講座，並邀得相關專家分享箇中經驗和心得，為企業跨過「疫」境，實現可持續發展提供建議。

由渣打銀行與經濟日報合辦的《「疫」境自強：企業風險管理與持續發展》網上講座於7月中舉行，當中邀得渣打銀行商業銀行企業客戶銷售主管（金融市場）馬凱琪（Ivy），與德勤中國事務所副主席黎嘉恩（Derek）擔任講座嘉賓，分享企業如何透過不同的風險管理方式，以及調整業務結構，達致趨吉避凶、實現可持續發展。

外滙與利率影響企業營運

企業營運的風險除了來自其發展策略、營運模式及人力資源等因素外，資金的管理和供應鏈的穩定性亦可能為企業的發展帶來風險。「例如外滙和利率的波幅便對企業的發展有着直接的影響。」Ivy表示，本港不少企業均與外國公司有業務往來，而過程中可能涉及外幣兌換，又或有借貸需要，所以外滙和利率的高低將直接影響企業的發展。

「有部分企業負責人認為其業務不涉及外國，便毋須考慮對沖因素，但其實近年不少企業的業務均與中國有關，或在內地設有生產綫，如此一來便需要留意人民幣的走向。」Ivy舉例指出，自年初至今人民幣的波幅便高達5%，對企業的影響不容小覷。「至於息口方面，雖然環球進入低息期，但港息易受一些特別因素影響，例如港息於今年3月便因季結效應，一個月銀行同業拆息便曾在兩星期內，由1.1厘躍升至2厘。」

Derek亦認同風險管理對企業的發展有着重要的影響，「當危機出現前，大家可能察覺不到風險管理的重要性。」他就其觀察所得，表示部分企業過去可能因市場好景而持續擴充，或在未有詳細考慮自身承受能力，以及供應商還款能力前便不斷接單，當市況逆轉或出現突如其來的危機時，便導致公司的現金流突然斷裂，需要借貸度日，甚或要繳付高昂利息。

善用財務工具可降風險

由於外滙波幅對企業的營運不容忽視，Ivy建議，企業可預先透過相關工具，例如外滙遠期合約降低市場波幅對營運的影響。「假如客戶能夠預期未來將收取或支出的外幣數目，他們可考慮將部分收入或支出，透過外滙遠期合約鎖定價格，降低日後滙率波動的影響。」

她續指出，除了外滙遠期合約外，企業還可透過外滙期權合約等管理外滙風險，「假如企業缺乏專人處理相關事宜，可考慮向銀行尋求支援，例如我們的金融市場團隊便與企業的客戶經理保持緊密合作，能就企業的需要提供適切的建議。」

在留意外滙風險管理以外，Ivy提到企業同樣可透過相關工具降低利率風險。「例如常見的利率調期，便可助企業將銀行借貸息率鎖定，一方面易於計算利息成本，另一方面在目前低息環境中，有機會鎖定低於浮息的息率，從而降低借貸成本。」儘管美國聯儲局早前透露，預期低息環境將維持至2022年，但Ivy重申，由於港息易受外圍因素影響，故即使港息主要跟隨美息走勢，但港息的波幅依然較大，企業宜及早部署，防範相關風險。

網上銀行助提升效率

為方便企業做好風險，Ivy以該行為例，指出其網上銀行服務除可處理一般銀行交易和貿易融資項目外，更設有外滙交易服務，包括提供多達130種貨幣的實時報價、進行支付或收取，以及直接交易管制貨幣如韓元、越南盾及印度盧比等，滿足企業的風險管理需要。「網上銀行服務可助企業營運者節省前往實體分行處理銀行事宜的時間，從而提升企業的財務管理效率，而且網上銀行能提供具透明度及實時的服務，有助客戶隨時監控帳戶狀況，從而作出更靈活的安排，大大提升其風險管理表現。」

而對於網上服務大行其道，Derek除認為有關技術能為企業的營運和管理帶來便利，更預期有關趨勢將令電子商貿及相關基建變得愈趨重要，協助企業作出轉型。

風險管理宜早不宜遲

談及疫情至今尚未退卻，除了上述的風險管理措施外，Derek提醒，企業還須確保供應商的供貨能力，並留意物流公司的穩定性，預先制定應急計劃，以免無法準時供貨予客戶而引起損失。「在Cash is King（現金為王）的環境中，企業應具備能支持公司營運兩至三個月的現金流，以應付突發需要。」至於其他的投資或開源舉措，他直言應放在次要位置，盡量避免有關投資影響資金的流動性。

「在現時的市況下，企業投資要更加審慎，確保相關投資能在短時間套現，以免影響公司的資金流動。此外，無論是投資債券或股票，也要考慮相關行業的情況，因近期的市場環境已令部分行業的走勢便得兩極化。」Derek表示，面對資產價格下跌，部分企業或會考慮藉此時機進行併購，以提升競爭優勢，惟他提醒企業首要檢視自身的財政狀況，並衡量相關投資是否能為公司帶來合理的價值，或創造協同效應。

「在疫情下，未必所有企業都會出現虧損，關鍵在於他們能否及時停止虧蝕的業務、善用優勢提升收益，並留住人才，維持競爭力。」至於部分已陷入財務危機的企業，Derek認為他們可考慮透過債務重組，或企業重組度過難關，但他強調，有關決定必須愈早執行愈好，以免情況太差，返魂乏術。

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