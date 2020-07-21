【假新聞】美國fb群組傳播反口罩訊息　官方審查關閉群組

▲ 最近社交媒體網站Facebook（FB），出現不少反戴口罩的群組，散播疫情錯誤信息，及後FB已進行刪除。

新冠肺炎疫情期間，不少錯誤資訊在網上流傳。最近，社交媒體網站Facebook（FB），就出現不少反戴口罩的群組，在平台散播關於口罩的錯誤信息，及後FB已進行刪除。

據外媒報道，Facebook社交群組「Unmasking America！」，因在網上傳播疫情錯誤信息，現已遭官方刪除。據悉，「Unmasking America！」群組共有9,600多位成員，傳播反對戴口罩的內容，並呼籲民眾不要聽從醫護人員的指示。Facebook發言人Dami Oyefeso表示，疫情期間，平台已制定明確的政策，防止團體散佈錯誤疫情資訊，官方在進行審查時，已關閉有關的群組。

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據外媒發現，目前FB仍存有不少反口罩群組，例如NO MAS（K）社交群組，目前擁有3,500多位成員。Million Unmasked March為私密的群組，擁有近8,000名成員，該群組更在呼籲民眾在疫情期間聚集，恐為疫情惹來更大風險。

責任編輯：李寶如