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【零售寒冬】大摩：香港零售復甦之路黯淡　九置派息料大減25%

即市財經 17:17 2020/07/21

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本港爆發第三波疫情，擁有海港城的九龍倉置業受重創，大摩料股息大減25%。

本港連日新增多宗確診個案，本港零售市道再受挫。摩根士丹利預期，本地零售收租股上半年料平均削減股息8%，並因應旅遊業復甦之路黯淡，海南免稅區的威脅，調低本港下半年零售銷售額預測。

大摩指，其追蹤的本地零售收租股中，預期上半年平均收入及每股派息分別跌6%及8%，當中倚重旅客、擁有海港城及時代廣場的九龍倉置業 （01997） 派息的減幅最大，料減25%，因此調低九置評級至「減持」，並預期九置股價於未來45日有70%至80%機會率跑輸大市。

除九置外，大摩預期，冠君產業信託 （02778） 將削減派息13%，置富產業信託 （00778） 及希慎 （00014） 派息則分別減5%及維持平穩。

若疫情再爆　商場需要再減租

鑑於本港近日再出現第三波疫情，大摩認為本地經濟活動在第三季會再度放慢，旅客要到第四季才逐步回升，因此調低下半年零售銷售預測，由原本預期第三季跌15%，下調至跌20%，第四季預測亦由跌3%，下調至跌10%。

「若未來再有新一波疫情爆發，進一步拖累零售銷售，商場業主恐要再度向租戶提供減租等租金援助。」

相關文章：【零售寒冬】羅兵咸永道料香港全年零售銷售按年挫近20%

相關文章：反修例疫情夾擊 豐樹北亞：零售市道艱難但無意售又一城

香港股票 疫情 商場 希慎興業（00014） 置富產業信託（00778） 每股派息 冠君產業信託（02778） 零售 九龍倉置業（01997） 減持
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