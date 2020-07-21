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【口罩供應】KKday發售台灣成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）

商業 17:17 2020/07/21

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除了加推本地遊、餐飲外，KKday亦發售台灣口罩，更免運費直送香港。（KKday提供圖片）

新冠肺炎疫情爆發，各個旅遊預訂平台亦轉型求生。除了加推本地遊、餐飲外，KKday亦發售台灣口罩，更免運費直送香港。

KKday今日新增一款「台灣健康天使醫療用成人口罩 – 彩色組合」，有成人及幼童版。
購買連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/101541?cid=9429

據KKday介紹，該款口罩為台灣政府徵用之合作口罩公司及廠房，亦是台灣鴻海奈米科技旗下的口罩品牌，100% 台灣製造。

KKday引入的「台灣健康天使口罩」設有數個購買選項，最低價為113元一盒成人口罩，每盒50個。全部免運費直送香港，料8月初出貨。

【口罩供應】本地學童口罩Maskology 7月23日開售　特設4款粉色系

口罩規格：BFE >99%
口罩尺寸：成人17.5*9CM / 幼童3D立體口罩：11*7 CM
包裝方式：50片/盒
保存期限：五年，請放置陰涼乾燥處
台灣許可證字號：衛署醫器製壹字第006444號

據KKday介紹，該款口罩為台灣政府徵用之合作口罩公司及廠房。（KKday提供圖片）

成人口罩有多色選擇。（KKday提供圖片）

該產品
1. 符合 醫用口罩測試標準 CNS14775細菌過濾效率。
2. 符合 醫用口罩測試標準 CNS14777壓差試驗。
3. 符合 醫用口罩測試標準 CNS14755次微米粒子防護效率。
4. 符合 醫用口罩測試標準 CNS14776合成血液穿透性。

【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」

【減少依賴】日本向企業推補貼　鼓勵口罩等在中國生産線回流

責任編輯：葉泳珊

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