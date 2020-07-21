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【零售季績】歐舒丹上季銷售按年跌22% 同店銷售跌25%

即市財經 17:12 2020/07/21

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截止今年6月底止，歐舒丹共有1556個自營零售點，季內淨減少52間，同店銷售按年跌約24.9%。

歐舒丹（L’Occitane，00973）公布截至今年6月底止首個財季，由於疫情於歐洲及美洲持續蔓延，封鎖及店舖關閉令期內零售銷售所嚴重影響，按固定匯率計，銷售淨額按年下降22.2%至2.7億元（歐元，下同）；其中，法國市場跌34%，英國及美國分別跌約34%及19%。歐舒丹今日收報13.38元，升3.1%。

亞洲市場銷售大致回穩，尤其是中國、韓國及台灣的銷售淨額分別按年增24.9%、 27.4%及11.5%，惟香港市場跌逾6成。

按產品劃分，主品牌L’Occitane en Provence銷售淨額以固定匯率計，按年跌25.7%至2億元，ELEMIS跌28.8%，惟Lime Life反而大升51.6%。

截止今年6月底止，歐舒丹共有1556個自營零售點，季內淨減少52間，同店銷售按年跌約24.9%。其中，香港有31間，季內減少4間店，同店銷售按年跌37.2%。

歐舒丹表示，遏制疫情的全球限制性措施繼續生效，令人流及商業活動陷入癱瘓。然而，在線渠道於所有市場表現良好，在線渠道（包括自營電子商務、網上商城、數字直銷及網上合作夥伴渠道）期內增長95.8%。

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