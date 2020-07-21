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豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享）

環球政治 17:12 2020/07/21

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港區國安法實施，進一步加劇中美角力，美國科企紛紛表態，暫停向港府披露用戶數據，揭示美國科企已夾在大國之間的縫隙。其實不只中美，環球緊張關係加劇，科企受到的追擊不斷增加，生存空間恐怕愈來愈少。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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