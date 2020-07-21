豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 環球政治 17:12 2020/07/21 分享： 港區國安法實施，進一步加劇中美角力，美國科企紛紛表態，暫停向港府披露用戶數據，揭示美國科企已夾在大國之間的縫隙。其實不只中美，環球緊張關係加劇，科企受到的追擊不斷增加，生存空間恐怕愈來愈少。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 今日 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 今日 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 今日 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 今日 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 2020/07/20 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 美國 社交平台 Facebook Twitter Google 中美關係 港區國安法 歐盟 壟斷 反壟斷 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入