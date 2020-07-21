【新冠肺炎】滙豐：疫情促使港企轉型 提升業務抗逆力

▲ 滙豐香港工商金融主管趙民忠（圖）表示，疫情同時亦提供了一個契機，讓企業重新思考業務發展的優次。

滙豐《商貿領航：重建更好未來》調查顯示，新冠肺炎疫情爆發後，促使香港企業加強業務抗逆力，例如更關注業務多元化及數碼化，並提升供應鏈透明度，以應付未來挑戰。

疫症肆虐大半年，重挫環球經濟，同時促進數碼化需求。滙豐調查顯示，54%香港企業已在過去2年投放資源於創新科技，或採取多元化的業務發展策略（59%）。受訪公司均表示，未來5年會更注重投放資源於以上範疇，以應對持續不穩的經濟環境。

供應鏈不穩是疫下另一令企業關注的問題。調查發現，63%港企表示將於未來1、2年推出措施，加強供應鏈的可靠度及穩定性。公司將檢視與供應鏈相關的合作夥伴，確保他們以具透明度（45%）和環境可持續的方式營運（32%）。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，疫情無疑影響營商環境，為企業營運帶來不穩，但同時亦提供了一個契機，讓企業重新思考業務發展的優次，並與各持份者保持更緊密的聯繫。他續指，香港商界一向靈活且適應力強，不少企業更視目前時艱為轉型時機，以作更長遠的規劃，提升未來的抗逆力。

滙豐委託凱度TNS在今年4月28日至5月12日期間，向全球14個市場共2,604間不同行業、規模的企業決策人進行調查，其中包括200間香港企業，其餘市場包括：美國、加拿大、阿聯酋、澳洲、英國、法國及新加坡等。

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