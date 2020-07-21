▲ 【美國疫情】蓬佩奧外訪時戴口罩露面 28州強制戴口罩

美國疫情持續嚴峻，28個州強制民眾在公共場所佩戴口罩，佔全國超過一半州分。總統特朗普（Donald Trump）重申，支持戴口罩抗疫，更稱「戴口罩是愛國」；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）外訪時以口罩示人，他步出飛機時，戴上印有美國國旗圖樣的口罩。儘管戴口罩漸趨常態，但帶來的政治分歧未減。

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阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州和蒙大拿州上周均實施「口罩令」，科羅拉多州民主黨州長波利斯（Jared Polis）宣布措施時承認，雖然很難執行，但有證據表明，必須強制戴口罩。

波利斯形容，「口罩令」是負責任、兩黨共識、具常識的一步，科羅拉多州的選擇只有：要麼更多人戴口罩、更重視社交距離，要麼失去經濟和生命。

各處鄉村各處例，不同州分的具體規則不同。例如在德州，宗教服務、做運動和投票，都可獲豁免；10歲以下的兒童及因健康狀況而無法佩戴口罩的人，也可不戴口罩。

除了州長下令強制戴口罩，愈來愈商店亦要求客人戴口罩，如超市沃爾瑪。美國疾病預防及控制中心、世界衛生組織（WHO，世衛）同樣建議民眾戴口罩。

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不過，部分州分沒有計劃強制民眾戴口罩。俄亥俄州州長共和黨州長德維恩（Mike DeWine）並未宣布全州須戴口罩，僅要求俄克拉荷馬市實施「口罩令」。

在佐治亞州，曾經確診的民主黨亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）在沒有州長授權下頒「口罩令」，惹共和黨的佐治亞州州長坎普（Brian Kemp）不滿。坎普揚言告上法庭，斥市長越權。

美國自疫情爆發以來，多名公職人員都表示，戴口罩這個行為已被政治化，部分民眾視此為公民自由的象徵。北達科他州州長布爾古姆（Doug Burgum）5月時稱，在疫症大流行中，口罩分歧是「毫無根據」。

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記者：鄧燕君