【清酒新世界@iM網欄】清酒新世界．二　日本釀酒靠和尚？

話說自己小時候不太喜歡看書，現在每當上網看資仍然覺得沒有一點親和感，反正就有點不太現實的感覺.......不知道有沒有跟我的想法有點相似，可是懂得上網當然是好事，因為挺方便的，卻不能太依賴網上的資訊。

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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