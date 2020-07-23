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【清酒新世界@iM網欄】清酒新世界．二　日本釀酒靠和尚？

名人薈萃 18:30 2020/07/23

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話說自己小時候不太喜歡看書，現在每當上網看資仍然覺得沒有一點親和感，反正就有點不太現實的感覺.......不知道有沒有跟我的想法有點相似，可是懂得上網當然是好事，因為挺方便的，卻不能太依賴網上的資訊。
 
最後我發現，自己不愛看書的原因就是因為太多字，但如果不了解每一樣東西背後的歷史，就會感覺很煩惱，因為每個歷史的階段都是形成我們現在擁有的始祖。對了，今天我來說說歷史，我會努力寫得簡化而充實的，哈哈...好了，我知道不好笑，那事不宜遲開始吧。
 
上一篇我提到日本古時代清酒的歷史，還沒有看的朋友可以先看上一篇的，之後再回來看這一篇啊。接著我要說的是中世紀時代，在中國文化而言，不是說和尚，尼姑都是不能喝酒嗎？但在平安時代的日本就不同了，僧侶及坊主會在交替中釀酒，那種酒稱為「僧坊酒」，當時他們擁有資源和超高的技術釀酒，但他們只會釀造兩種酒，一種是「諸白」，另一種則是「片白」；諸白即是只使用精米，亦即是用掛米（一般的米）和麴米（專門用於釀酒的米）一起來釀製；而片白就是使用掛米或麴米其中一種來釀製。
 
但到了鎌倉時代，京都區開始擁有小規模的酒廠，但那個時候每瓶酒的容量相對上不會比現在的多，當時他們出產的酒的容量都是介乎360ml至540ml的，現在卻是720ml至1.8L。由於清酒開始商業化，導致飲酒過度而成為社會問題，所以在1252年幕府將軍宣布禁酒令，導致1252年至1333年期間日本酒的發展停滯不前。
 
到了室町時代即1334年，因為國家經濟問題，幕府將軍廢除了禁酒令並轉換徴收酒稅，亦即是說「給我錢就好，要怎麼做就自己看著辦吧」的意思；同時亦開始鼓勵國家所有人才發揮自己的小宇宙去開創清酒，令清酒發揚光大。不要小看這個，因為到了1425年，只計算京都府的話已經有342個酒藏。
 
下一篇，我會由現代早期開始，希望大家看了這篇也會對清酒的歷史認識多了！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong、編輯：邊婕

欄名 : 清酒新世界

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