【山地悠遊人生@iM網欄】 帶四個孩子環遊世界 陪伴孩子認識世界

從墨西哥坐長途車去伯利茲（Belize），乘坐最便宜的16座小巴，同車有一家六口，四個孩子非常可愛。他們就坐在我旁邊，突然他們用普通話跟我說話，所以開始聊起來，原來他們的旅程已經持續了7年多，在中國呆過1年多，在印度兩年，在東南亞1年等等。





爸爸是伊朗人，媽媽是法國人，他們帶著孩子環遊世界，剛開始環遊時，他們只有3個女兒，當時大女兒才8歲，小女兒才兩歲。小兒子是在旅途中出生的。我在伯利茲碰到他們時，大女兒快要16歲了，小兒子才5歲多。



以前他們在伊朗家裡有傭人，爸爸每天工作，媽媽在學校教法語，基本上沒有時間陪伴女兒，都是傭人在帶孩子。媽媽看著女兒們一天天長大，但是她自己卻花大部分的時間去教別人的孩子，而沒有時間陪伴自己的3個孩子。他們更不想孩子只是從電視和書本認識世界，放棄一切就是想陪伴孩子成長。





兩夫妻分別在法國和伊朗有財產，他們把法國的財產出租，伊朗的別墅賣了，在市中心買了幾套小公寓出租。據他們說，他們的旅遊費用不高，每年都不超支，所以旅程一直可以持續下去。在外旅行，可以讓孩子用雙眼真切去感受事物，打開眼界。孩子們在旅途中各有任務，一件洗衣服，煮飯，看地圖，列出購物清單，大家分工合作，跟父母的關係也更親近。因為大女兒快要考大學了，所以更加珍惜在一起的日子。



部份傳統學校教育

旅途中孩子不上學？對，不去學校，但父母一直跟著法國學校的課程在家教育（homeschooling）孩子，每天上午按照課程學習，下午玩耍，孩子在玩樂中學習。每天遇到不同國家的人，這四個孩子精通法語，英語，波斯語，甚至一點兒中文，很主動跟人聊天。每到一個國家，他們很少在首都或大城市停留，因為消費高。基本上只要學期開始，他們就會選一個小地方住下來。小城市安全，有人情味。孩子很快交到新朋友，孩子一定不會成為宅男宅女。



如非必要，不坐飛機，乘坐當地的公共交通穿洲過省，只要有公車，一定坐最便宜的，而且小孩子在很多國家都是免費的。當時他們告訴我，在墨西哥住久了，要搬去危地馬拉生活一個學期，費用比墨西哥更便宜。除非迫不得已才坐飛機，他們告訴我，在中國呆了一年多，因為簽證問題，每隔一段時間就要到香港或者澳門，他們一般會坐火車和長途大巴，在人群中，學到很多中國文化，也認識了很多中國人。



出遊準備食物挺麻煩，他們家人經驗老到，避免慌亂中遺漏，每個人負責把自己喜歡吃的東西放在自己的背包。給人毫無慌亂的感覺，小兒子自己拿酸奶​​喝，吃他們準備好多新鮮的食物，因為在過關時不讓帶，所以他們在關口吃午飯，還請我吃水果。



令人敬畏的父母，幸運的孩子！藉著大人的腳步，孩子從小就有廣闊的視野，接觸不同的人，過程中不知不覺地在學習與人交流。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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