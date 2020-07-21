【保險What's up】保柏延伸網絡門診保障至本地視像診症　免50元藥物運費

疫情持續多月，港人愈來愈習慣遙距工作、遙距享受銀行服務等方式，遙距視像診症服務亦開始在港發展。保柏香港宣布，為所有合資格的保柏會員，延伸網絡門診保障以涵蓋視像診症服務。會員可安坐家中以視像通話方式，讓特選的普通科醫生進行遙距診症，其後可享藥物運送服務。

保柏與特選門診網絡服務供應商卓健醫療，合作為所有享有網絡門診保障及持有合資格醫療卡的保柏會員提供本地視像診症服務。該視像診症服務可以廣東話或英語進行。由即日起至2020年12月31日之特別保障期間，保柏會豁免50元之藥物運費。



選用視像診症服務的保柏會員可享有：

致電指定專線即可預約視像診症服務（視像診症預約專線由保柏特選的服務供應商提供。專線職員將根據會員計劃之保障範圍，提供可供選擇的醫生名單。只有由專線轉介的醫生所提供之視像診症服務，方合資格獲得保障）

由卓健醫療提供於香港進行的視像診症及處方藥物

上門運送服務（只適用於居住在香港島、九龍和新界），包括藥物、病假證明書和轉介信

如需進一步檢查，可於視像診症後24小時內於指定的卓健醫療診所獲得一次免費跟進診治

免找數服務（自負費或額外藥物費用需透過轉數快自行繳付）



保柏香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）表示，早前為部分企業客戶推出視像診症服務先導計劃時，收到了非常正面的反饋，「我們很高興能將這項服務延伸至所有享有網絡門診保障的團體和個人計劃會員，為他們帶來電子化的醫療保健體驗。」

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