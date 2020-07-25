【玄人‧峰語@iM網欄】鋒語宿命論的兩面睇 「宿命」背後也有積極的一面



我們習術數的人，多少都會相信「宿命」，要不然也不會花精神去學陰陽五行、天星飛伏，從而去找出一個人的人生軌跡。然而，提及宿命，大家總覺是一種消極的人生觀。我從不跟別人去爭辯「宿命論」是否存在，因為這個世上太多東西，不信不代表不存在，存在仍未必人人通曉。

「宿命」究竟是否等於「整定」，從靜態去看，答案是肯定的，為甚麼有些人天生身體有殘障？為甚麼有些人的姻緣老是碰灰呢？這些我們不能改變的，也是一種「宿命」的體現。就以姻緣為例，很多人認為，付出真心去愛一個人，就可以得到對方的真心回報，對不起，如果你的夫妻宮是破敗，或者桃花星是忌神，通常結果是，令你一次又一次的失望。又例如：有很多人都相信行善積德可添福添壽，但我們從報章上看到，不少死於非命的例子、都少不了孝子、賢君，平日行善、孝順、勤奮的大好人，但為何會遭此橫禍？從種種現象去看，世間上有很多事情，不是你說人定勝天就可以勝天。

不信「宿命論」的人，絕大部份都是有成就的人，因為他們的成功，便代表有創造條件的能力，那就是突破「宿命」的例證。不過，這種突破「宿命」，是他們將自己「宿命」中擁有的長處條件盡情發揮出來，但實際上仍活在本身「宿命」中的框框下, 這是我過去近二十年，對不同命例研究引證出來的結果。記得當年師傅授課時，最喜歡拿些命例出來，要我們即席判斷每一條命的特點及有甚麼成就，無獨有偶的發現是，一個有成就的人，從命格中可找出成就的元素，真的未見過命格高的人一事無成，也未見過命格不堪的可以扭轉乾坤，成為成就非凡的人。換言之，「宿命」其實分開個層面：一、是既定的不可變的大軌跡，就如前文所指的父母、姻緣、病、死的等先天局限；二、是上天賦予你的材料，如何發揮到最盡，就是靠一個人的後天修為。

當然，如果一個人，沒有先天賦予你的某種機因(命)或往後的因緣際會(運)，即使你如何努力，都不可能達至某種成就。這種想法，其實絕不算消極，只要你明白一物一太極的道理，凡事都有兩面看，就明白「宿命」背後也有積極的一面。我在投資界，見過很多這類例子，十個投資者，有七個長期都是炒輸錢的，有的買了某隻股後，股價停滯不前，拋了後才爆升，原因就是，他們沒有炒股賺錢的宿命，既然「此路不通」，那就建議他們，找其他的賺錢方法。其實此例子可以推而廣之，套用於生活上每一個細節，例如姻緣不好，可以花多點時間，學多點東西去充實人生；不是做生意的料子，倒不如安份的打份工，過點平凡樂天的生活；沒有子女緣份，兩口子可遊歷四周豐富視野。老實說，除非先天的命格真的很不濟，否則每個人都可以在「宿命」下活得精彩。