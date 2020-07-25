  • 31°C
香港時間 : 2020725日 (六) 10:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】鋒語宿命論的兩面睇 「宿命」背後也有積極的一面

名人薈萃 10:02 2020/07/25

分享：


我們習術數的人，多少都會相信「宿命」，要不然也不會花精神去學陰陽五行、天星飛伏，從而去找出一個人的人生軌跡。然而，提及宿命，大家總覺是一種消極的人生觀。我從不跟別人去爭辯「宿命論」是否存在，因為這個世上太多東西，不信不代表不存在，存在仍未必人人通曉。
「宿命」究竟是否等於「整定」，從靜態去看，答案是肯定的，為甚麼有些人天生身體有殘障？為甚麼有些人的姻緣老是碰灰呢？這些我們不能改變的，也是一種「宿命」的體現。就以姻緣為例，很多人認為，付出真心去愛一個人，就可以得到對方的真心回報，對不起，如果你的夫妻宮是破敗，或者桃花星是忌神，通常結果是，令你一次又一次的失望。又例如：有很多人都相信行善積德可添福添壽，但我們從報章上看到，不少死於非命的例子、都少不了孝子、賢君，平日行善、孝順、勤奮的大好人，但為何會遭此橫禍？從種種現象去看，世間上有很多事情，不是你說人定勝天就可以勝天。
不信「宿命論」的人，絕大部份都是有成就的人，因為他們的成功，便代表有創造條件的能力，那就是突破「宿命」的例證。不過，這種突破「宿命」，是他們將自己「宿命」中擁有的長處條件盡情發揮出來，但實際上仍活在本身「宿命」中的框框下, 這是我過去近二十年，對不同命例研究引證出來的結果。記得當年師傅授課時，最喜歡拿些命例出來，要我們即席判斷每一條命的特點及有甚麼成就，無獨有偶的發現是，一個有成就的人，從命格中可找出成就的元素，真的未見過命格高的人一事無成，也未見過命格不堪的可以扭轉乾坤，成為成就非凡的人。換言之，「宿命」其實分開個層面：一、是既定的不可變的大軌跡，就如前文所指的父母、姻緣、病、死的等先天局限；二、是上天賦予你的材料，如何發揮到最盡，就是靠一個人的後天修為。
當然，如果一個人，沒有先天賦予你的某種機因(命)或往後的因緣際會(運)，即使你如何努力，都不可能達至某種成就。這種想法，其實絕不算消極，只要你明白一物一太極的道理，凡事都有兩面看，就明白「宿命」背後也有積極的一面。我在投資界，見過很多這類例子，十個投資者，有七個長期都是炒輸錢的，有的買了某隻股後，股價停滯不前，拋了後才爆升，原因就是，他們沒有炒股賺錢的宿命，既然「此路不通」，那就建議他們，找其他的賺錢方法。其實此例子可以推而廣之，套用於生活上每一個細節，例如姻緣不好，可以花多點時間，學多點東西去充實人生；不是做生意的料子，倒不如安份的打份工，過點平凡樂天的生活；沒有子女緣份，兩口子可遊歷四周豐富視野。老實說，除非先天的命格真的很不濟，否則每個人都可以在「宿命」下活得精彩。 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 奇峰、編輯：邊婕

欄名 : 奇峰

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】一命、二運、三風水？ 但其實「命隨運轉」
2020/07/11
【玄人‧峰語@iM網欄】一命、二運、三風水？ 但其實「命隨運轉」
【玄人‧峰語@iM網欄】玄學的定義？ 「迷信」與 「科學」
2020/07/04
【玄人‧峰語@iM網欄】玄學的定義？ 「迷信」與 「科學」

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆斯林國家允許女性穿短褲？ 摩洛哥並不是想像中的那麼傳統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」